H＆M指控「中國品牌Shein」侵犯版權　已在香港法院遞狀提告

▲瑞典快時尚服飾品牌巨頭H&M在香港控告中國快時尚品牌希音（Shein）侵權。（圖／路透社）

文／中央社

瑞典零售服飾巨擘海恩斯莫里斯（Hennes & Mauritz，H&M）今天證實，已向香港法院遞狀控告對手中國快時尚線上零售商希音（Shein）及其香港關係企業卓天商務侵犯版權。

法新社報導，2008年成立的Shein以款式眾多的低價商品，成功吸引熱衷社群媒體的年輕客層，短短幾年間迅速在全球快時尚市場占有頂尖地位。

H&M的一名發言人今天表示：「我們在香港對Shein提出的侵犯版權訴訟正在進行中。我們認為Shein在多件案例中侵犯了我們的設計（版權）。」

根據香港法院文件，H&M在訴狀中表示，Shein的產品與他們的產品間存在「極為明顯的相似處，顯示它們一定是複製」；還指出Shein對H&M的版權作品進行未獲授權的明顯複製，「規模如此龐大」。

目前總部在新加坡的Shein透過一名代表以電子郵件表示，他們不對進行中的訴訟置評。

除了H&M，美國有3位獨立設計師本月也對Shein提出侵權告訴，指控對方「藉由一件件獨立侵權變得富有，...這是它長期且持續中的詐騙模式一環」。

Shein同樣也對這3位的控訴不予置評。