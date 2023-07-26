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哥國情侶騎車「轉頭接吻」意外摔車！手機拍片放閃錄下死亡車禍

▲▼哥倫比亞情侶騎車拍紀錄影片放閃，結果意外摔車。（圖／翻攝X／Randy Correa）

▲哥倫比亞情侶騎車拍紀錄影片放閃，結果意外摔車，後座女友重摔身亡。（圖／翻攝X Corp／Randy Correa）

記者柯振中／綜合報導

哥倫比亞賽薩爾省近日發生一起死亡車禍，一對情侶騎乘機車行經科達齊市的一處農村時，突然失控自摔，導致後方的女友莉莉安娜（Liliana Macea Beltrán）重摔身亡，在事發以前，莉莉安娜一直舉著手機紀錄2人的騎車過程，甚至還甜蜜親吻，沒想到竟因此成了生前的最後紀錄。

根據外媒報導，莉莉安娜當時舉著手機，拍攝與男友騎車在鄉村旅行的時光，彼此之間甜言蜜語不斷，男友甚至還會騎車一半轉過頭，與她來個甜蜜的親吻。

隨後莉莉安娜將鏡頭舉在車輛左方，男友還會轉頭過來微笑，沒想到等到男友轉頭回去看向前方，車輛卻意外失控，導致2人重摔倒地，過程全被記錄了下來。

遺憾的是，莉莉安納因為傷勢過重，當場失去了生命跡象、已經明顯死亡。由於這起事故當中，2人都沒有戴安全帽，事件在網路上引起極大關注，至於詳細事發原因為何，仍待進一步調查。

 

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