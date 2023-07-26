鄭明典一退休就有颱風！維基秒被改「台灣晴天娃娃」　本人回應了

▲前氣象局長鄭明典7月中退休。（圖／記者李姿慧攝）

記者閔文昱／綜合報導

前中央氣象局長鄭明典在本月16日屆齡退休，任內三年多的時間，都沒有颱風登陸台灣，被網友笑稱是「氣象武器」、「護國神仙」，甚至有網友將鄭明典的維基百科名稱改為「鄭明典aka台灣晴天娃娃」。對此，鄭明典也在節目上笑笑回應，網友偶而開開玩笑無妨，但颱風是災害性天氣，真的來臨時還是要有防災做為。

鄭明典自2020年5月6日接任代理局長，同年6月29日正式升任中央氣象局局長，在任期三年兩個月中，都沒有颱風登陸台灣，雖然曾發布五次陸上颱風警報，但最終颱風都與台灣擦身而過，上一個登陸台灣的颱風為2019年8月24日的白鹿颱風。

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▲鄭明典維基百科遭網友惡搞。（圖／翻攝自維基百科）

針對網友笑稱是「颱風最怕的男人」，鄭明典24日也在Yahoo! tv直播節目「彭博士觀風向」笑稱，網友們有時開開玩笑，把他當茶餘飯後聊天話題無妨，只是當真的有颱風來時還是要嚴肅看待，要有防災做為。

鄭明典也說明，颱風的路徑是有長周期的變化，像是聖嬰、印度洋海溫等，都會有所影響，只是剛好他在氣象局長任內的時間都沒颱風登陸，不過也因此遇到2次百年大旱，從之前的「3年一小旱、10年一大旱」，變成現在幾乎年年缺水，除了降雨的關係，應用管理的問題也應有所關注。