南韓1個月內爆3起「小學生打老師」！她管教反被踹到胸骨骨折

▲南韓一名女老師被學生打到胸骨骨折。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

南韓近期頻頻發生學生毆打老師案件，光是在6月，首爾、仁川就分別發生有小學生將老師打傷情況，然而近日又傳出，一名釜山某國小3年級的學童，上個月因不滿在課堂玩鬧被老師制止，竟出手攻擊女老師，甚至把對方踹到胸骨骨折，導致女老師不僅需要治療3周，精神也受到嚴重打擊。

根據《韓聯社》報導，釜山市教育廳24日指出，該市一所小學發生一起學生攻擊老師事件，一名3年級學生在上課時出手毆打老師的臉部並朝對方身體猛踹，直到其他學生叫來了另一名老師，動手學生才停止。事後受害女老師被醫院診斷為胸骨骨折，須治療3周。

有消息指出，這名老師已不是第一次被該生毆打，今年也曾發生因管教該名學生行為卻反被毆打胸部的案例，此次疑似是因該名學生在音樂課調皮打鬧，她出言制止，卻反被學生痛毆。事後女老師承受巨大精神痛苦，但她認為校方處分學生的效率低下，因此並沒有向教師權益保護委員會通報。

事實上，同樣在今年6月，韓國首爾和仁川也分別發生小學老師被學生毆打事件，先是在6月23日，一名仁川的小學老師被女學生襲擊送醫，接著在隔周又有一名首爾的小學女老師在教室內遭六年級學生毆打，導致身受重傷。目前釜山教育監事河潤秀已召開記者會，並發表針對教權保護的相關對策。