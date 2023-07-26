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「韓戰70週年」北韓歡慶戰勝節　俄防長、中國高官團訪問平壤

▲▼金正恩15日上午前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

▲俄羅斯、中國均派遣代表團前往北韓，參加北韓舉辦的戰勝節（韓戰停戰70週年）慶祝活動。（圖／路透社）

文／中央社

北韓國營媒體26日報導，俄羅斯國防部長蕭依古與中國一支高階代表團本週將訪問北韓首都平壤，參加戰勝節（韓戰停戰70週年）慶祝活動。

法新社指出，這項消息象徵北韓因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情長期鎖國後，可能再度對高層級訪客開放邊界。

北韓中央通信社（KCNA）26日報導：「俄羅斯聯邦一支軍事代表團將在國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）領導下，前來朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）慶賀。」

北韓中央通信社昨天證實，一支中國代表團也將參加27日的活動。

俄羅斯歷史上是北韓盟邦，至今依然是少數跟北韓保持友好關係的國家之一。最近北韓領導人金正恩不僅堅定支持俄羅斯入侵烏克蘭，且根據華府說法，金正恩還提供火箭和飛彈。

俄羅斯國防部發聲明表示：「這次訪問將為強化俄羅斯－北韓軍事關係做出貢獻，將會是發展兩國合作的重要一步。」

北韓主要貿易夥伴中國也於今天證實，中國共產黨中央政治局委員李鴻忠將率團訪問北韓。

總部設在南韓首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，預計北韓本週會舉行大規模閱兵和其他活動。衛星畫面顯示，軍人和平民為了閱兵已受訓好幾個月。

根據北韓新聞，閱兵期間，金日成廣場有可能展示能夠搭載核彈頭的最大型飛彈，並展現其他軍事力量。

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