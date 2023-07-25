TikTok將在美推出「電子商務平台」　銷售中國製商品

▲TikTok將在美推出「電子商務平台」。（圖／路透）



文／中央社

「華爾街日報」（WSJ）今天引述知情人士說法報導，TikTok計劃在8月初推出一個新的電子商務平台，以在美國銷售中國製造的商品。

路透社報導，這款短影音應用程式正設法複製中國快時尚品牌希音（Shein）和拼多多旗下跨境電商平台Temu在美國的成功，並將代表中國製造商和店家，負責商品的儲存和運輸工作。

報導指，此舉適逢TikTok面臨美國在資安方面的嚴格審查。

TikTok尚未回應路透社的置評請求。