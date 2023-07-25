　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

求婚瞬間變悲劇！女子剛接受求婚　下秒墜落32公尺高懸崖

▲▼求婚,鑽戒,戒指。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子求婚成功沒多久，下秒便發生悲劇。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊庭蒝／綜合報導

在土耳其發生了一起令人傷心的意外事件，一名即將結婚的女子在男友向她求婚後不久，不幸因滑倒墜落懸崖，讓這場浪漫的求婚卻變成了悲劇。

據外媒報導，尼扎梅汀·古爾蘇（Nizamettin Gursu）計劃在土耳其西北部城市卡納卡萊（Canakkale）的一處著名風景區，和女友耶西姆·德米爾（Yesim Demir）求婚。這處風景區以在懸崖邊賞落日聞名。

據報導，古爾蘇如願以償地求婚成功，隨後回車內取慶祝的食物和飲料，準備和女友在風景區的懸崖邊慶祝，這時卻聽到女友的慘叫聲，他心急如焚地趕回去，卻發現剛變成未婚妻的德米爾已經墜落32公尺高的懸崖。

德米爾在墜崖後醫護人員馬上趕往現場，但經過45分鐘的搶救後仍然不幸離世。

據悉，這處風景區雖以賞日落聞名，但路況並不好，懸崖邊也沒有任何如柵欄般的保護裝置。古爾蘇表示，選擇在這裡求婚是為了創造浪漫的回憶，兩人都有飲酒，但沒想到事情會變成這樣。

ET快訊
41歲生女！吳宇舒首曬產後照　寶寶小名曝光
六軍團2士官遭炸斷手！監視器拍下驚悚瞬間　血濺滿地
快訊／酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗道歉了
黑人改告大牙刑事「很反常」　專家揭2大可能動機：天理難容！
24歲網美「1天愛愛6小時」練蜜桃臀　男友被榨乾喊分手
快訊／花蓮、台東明「萬安演習」取消
「大眼杜蘇芮」恐更猛變強颱！漫步腳下轉彎　風雨熱區台灣切一半

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

TikTok將在美推出「電子商務平台」　銷售中國製商品

求婚瞬間變悲劇！女子剛接受求婚　下秒墜落32公尺高懸崖

24歲網美「1天恩愛6小時」練蜜桃臀　男友被榨乾喊分手：太瘋狂了

泰國新總理難產　國會議長宣布延後第3次選舉

英媒：德國擬補貼台積電設廠　格羅方德批扭曲競爭

金正恩蓋的新農舍是豆腐渣！居民淚「牆塌水管破裂」：不敢搬進去

8歲女童慘死森林近50年懸案　「怪物惡魔」竟是爸爸的牧師好友

韓男預告在首爾地鐵站「狂殺20女」！　警一查嚇到刪文自首

不顧反對聲浪！新加坡將「處決2毒販」　20年首位女囚受絞刑

MERS疫情再現？世衛：阿布達比男子確診　密切接觸者108人

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

愛貓深夜將貓砂盆推下樓　奴才傻眼：天天都弄出事

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

TikTok將在美推出「電子商務平台」　銷售中國製商品

求婚瞬間變悲劇！女子剛接受求婚　下秒墜落32公尺高懸崖

24歲網美「1天恩愛6小時」練蜜桃臀　男友被榨乾喊分手：太瘋狂了

泰國新總理難產　國會議長宣布延後第3次選舉

英媒：德國擬補貼台積電設廠　格羅方德批扭曲競爭

金正恩蓋的新農舍是豆腐渣！居民淚「牆塌水管破裂」：不敢搬進去

8歲女童慘死森林近50年懸案　「怪物惡魔」竟是爸爸的牧師好友

韓男預告在首爾地鐵站「狂殺20女」！　警一查嚇到刪文自首

不顧反對聲浪！新加坡將「處決2毒販」　20年首位女囚受絞刑

MERS疫情再現？世衛：阿布達比男子確診　密切接觸者108人

楊植斗開酸蔡英文「確診是不想勘災」！王必勝憂：摔到頭還沒好？

Honda「全新改款CBR600RR」8月確定登場！將與KAWASAKI ZX-6R對決

何如芸巧遇勇兔「當場被抓姦」！　兒子回頭眼神超哀怨：背脊發涼

台灣第一女YT「夢幻聯動叉雞」套上絲襪　影片1小時3.6萬觀看

美元保單買氣近4年最差　年減逾5成！

TikTok將在美推出「電子商務平台」　銷售中國製商品

掉髮人快記好！7種「養髮食物」多吃　防脫防白髮還能柔順髮質

前駐台美軍分析：台灣部隊訓練像「演腳本」　每個人都很愛面子

六軍團2士官遭炸斷手！監視器拍下「剛放迫砲彈就爆炸」　血濺滿地

白安隔2年「收到爸生前訂的包裹」！一接電話藏洋蔥：眼眶濕濕的

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！

日氣象廳：杜蘇芮暴風圈「直掃南台灣」

18歲妹私奔遭斬首　哥提血淋淋頭顱上街

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

杜蘇芮襲菲律賓　淹水山崩慘況曝！

她用老公好市多會員卡　遭終身禁止入內

男住旅館竟成無頭屍！警逮29歲妙齡女

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

闖空門發現沒東西偷　歹徒留鈔票走人

日媒：習近平曾籲共軍做戰爭準備　假設考量台灣情勢

放送雙乳　台美小姐獻身慰勞烏軍

金融時報：共軍「切香腸戰術」漸改台海局勢

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

北北基桃都宣布了　20縣市明正常上班課

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

快訊／全家開出2張千萬發票

散步遇見蟾蜍　獒犬嚇到軟腳找媽抱

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面