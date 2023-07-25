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8歲女童慘死森林近50年懸案　「怪物惡魔」竟是爸爸的牧師好友

▲▼綁架,命案,犯罪。（圖／取自pixabay）

▲賓州近50年前發生女童慘死森林中命案，近日終於破案。（圖／取自pixabay）

記者王致凱／綜合報導

美國賓州近50年前發生8歲女童哈靈頓（Gretchen Harrington）命案，調查人員近日透過證人的新證詞，終於查出兇手是現年83歲的退休牧師贊德斯特拉（David Zandstra）。令人感到可怕的是，贊德斯特拉還是女童父親的好友，甚至在案發後親自主持她的葬禮。

根據美聯社報導，女童哈靈頓來自一個長老教會牧師家庭，1975年8月中旬案發當天，她從位於賓州馬普爾鎮（Marple Township）的家中外出，準備步行到三一教堂參加聖經課程，途中遇到兇手贊德斯特拉。

由於贊德斯特拉當時正在三一教堂擔任牧師，同時也是哈靈頓父親的好友，因此當贊德斯特拉提議她搭便車時，女童絲毫沒有防備，未料贊德斯特拉竟將她載到偏僻林地，重擊她頭部將她殺害並棄屍，隨後又若無其事返回教堂，甚至還幫忙家屬報警。

女童哈靈頓遇害後，當地有數百人參與協尋工作，不僅搜索了附近的森林，還印發了2000多份傳單，並特別設立一支24小時熱線電話，接聽上百通電話但仍無果，直到1975年10月中旬，女童遺體才被路人發現。女童被發現時，她的衣服被整齊疊放在遺體旁邊，內衣還被人像旗幟一樣掛在樹上。

當地檢察官斯托爾施泰默（Jack Stollsteimer）24日向媒體表示，最近有一名不願意透露身分的被害者友人向調查人員提供新證詞，警方因此鎖定現年83歲贊德斯特拉涉嫌重大。

當警方前往他位於喬治亞州的住處時，贊德斯特拉當場承認作案。參與逮捕行動的警官透露，贊德斯特拉當時的神情就像是「如釋重負」，彷彿肩上的重擔終於可以卸下一樣。

檢方形容嫌犯是「怪物」、「父母最可怕的夢魘」，「這個男人是一個無情的兒童殺手，卻表現的像是好朋友、好鄰居。」檢察官斯托爾施泰默表示，贊德斯特拉親手殺害女童，多年來卻一直表現的像是哈靈頓一家的親近友人。

目前，贊德斯特拉被關押在喬治亞州，檢察官正設法將其轉移至賓州接受司法審判；此外，調查人員懷疑這不是贊德斯特拉唯一一次犯案，因此採集他的DNA樣本，並與其他未偵破案件證物進行比對中。

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