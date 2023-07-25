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金正恩蓋的新農舍是豆腐渣！居民淚「牆塌水管破裂」：不敢搬進去

▲▼北韓政府在咸鏡南道新浦、洪原為農民重建房舍。（圖／達志影像）

▲北韓政府在咸鏡南道新浦、洪原為農民重建房舍。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）曾於2021年1月勞動黨第8次全代會上強調，未來5年內將會在首都平壤興建共5萬戶新式住宅，是最高領導人金正恩傾注心血的主打政績，就連地區鄉村也推動興建現代式農舍。豈料，兩江道某居民卻透露，新式農舍其實是豆腐渣工程，不僅水管破裂、甚至還出現牆壁坍塌，軍方被迫10天內搶修。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA），居住在北韓兩江道的消息人士A某透露，兩江道三水郡抱城里和坪聯合農場（暫譯）新式公寓的竣工典禮本來預定本月14日舉辦，但卻往後延10天，在24日才終於舉行，不過即將入住新厝的居民們卻人心惶惶，因為100多棟的房屋中，有數十棟出現水管爆開破裂、甚至牆壁坍塌。

當局必須在10天內完成搶修。

A某對此表示，「當地居民依舊感到相當不安，因為當局在不到10天的時間內搶修偷工減料的地方，之後才決定再次舉辦先前未能如期舉行的竣工典禮。當局雖然對外宣傳，將農村公寓打造成現代文化住宅，但實際上當局嚴重缺乏足夠建材，而當局又必須配合層所指示如『千里馬』般的完工速度，才會導致偷工減料。」

A某感嘆，這些農村新式住宅即將面臨慘澹的現實，「其實大部分即將入住的居民都感到擔憂，因為一旦搬進去後才出現水管破裂、牆壁坍塌，這些都需要居民們自掏腰包找人補修。」

▲▼北韓黃海北道金川郡農民舉行喬遷宴，搬入政府興建新房。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓黃海北道金川郡農民舉行喬遷宴，搬入政府興建農舍。（圖／達志影像／美聯社）

至於另一名居住在兩江道的消息人士B某則補充，「最近黨依照建設計畫，在兩江道三水郡抱城里和坪合作農場興建100多動模範農村文化住宅，然而過程中卻未能遵守興建工法，導致水管破裂、牆壁坍塌。兩江道冬季氣溫經常在零下30度上下，若不將水管鋪設在地下2公尺處，則一定會爆開。黨在水管深度、材質等皆未遵守規定。」

據悉，北韓在金正恩的主導下推動住宅翻新計畫，在全國各地的城市和農村廣泛興建住宅，住宅與土地雖為國家持有，但居民卻能免費搬入。黨務機關報《勞動新聞》也不斷針對各地完工的新式住宅進行宣傳，「在如母親般檔的慈愛光輝下，不僅首都平壤，就連全國各地也蓋起優秀的新式住宅，無償贈予平凡的勞工階級。」

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