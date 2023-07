札波羅熱核電廠發現反步兵地雷　國際原子能總署：不影響核安

▲札波羅熱核電廠。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭的札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠,在戰爭爆發後就落入俄羅斯之手,如今俄烏相互指責對方密謀攻擊核電廠。國際原子能總署(IAEA)署長葛羅西24日發布聲明指出,專家小組在核電廠發現反步兵地雷。

綜合法新社、衛報報導,IAEA專家小組7月23日在核電廠內外交界的緩衝地帶發現針對地面人員的反步兵地雷,但並未透露發現多少地雷。已知地雷的位置在核電廠工作人員無法進入的限制區域。

葛羅西(Rafael Grossi)指出,依據初步評估,爆炸不會影響到核電廠的核能安全與保全系統,但在核電廠放置爆裂裝置不符合國際原子能總署的安全標準及核安全指南,稱此舉將給工作人員帶來額外心理壓力。

國際原子能總署上周曾說,專家小組在檢查核電廠時並未觀察到有任何地雷存在。

