紐約狼醫性侵數十名女患者判刑20年　楊安澤妻子也受害

▲哈登的罪名是誘騙患者跨州到曼哈頓接受醫學檢查，並藉機性侵患者。（圖／達志影像／美聯社）

中央社紐約24日綜合外電報導

被控侵犯包括前美國總統參選人楊安澤之妻在內數十名女性的前紐約婦科醫師哈登（Robert Hadden）遭判20年徒刑，檢方還痛批哈登是「穿著白袍的獵食者」。

法新社報導，64歲的哈登今年1月遭定罪，罪名是誘騙患者跨州到曼哈頓（Manhattan）接受醫學檢查，並藉機性侵患者。

聯邦檢察官形容哈登是「穿著白袍的獵食者」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，這項判決由法官柏曼（Richard Berman）宣布，柏曼稱該案「與我經手過的其他任何一起駭人、超乎尋常、道德敗壞的性侵相關案件截然不同」。

檢方發言人向法新社證實，哈登服刑完畢後，將終身受到獄後監督（supervised release）。

來自新澤西州的哈登被控在1990年代初期到2012年間虐待數十名女性。哈登自2012年起便未再行醫。

曾爭取民主黨美國總統候選人提名的楊安澤（Andrew Yang）之妻盧艾玲（Evelyn Yang），也是哈登狼爪下的受害人之一。

盧艾玲曾告訴美國有線電視新聞網（CNN），2012年她在懷第一胎7個月的情況下遭哈登侵犯，起初她並未告訴丈夫自己的遭遇。

哈登2016年在認罪協商下對強行觸摸和三級性虐兩項罪名認罪，躲過了牢獄之災。

根據認罪協商內容，哈登的行醫執照被吊銷，並被登記為級別最低的性犯罪者。

哥倫比亞大學爾文醫學中心（CUIMC）去年宣布，以1.65億美元（約新台幣52億元）與147名哈登的病患達成和解。

哥倫比亞大學之前曾於2021年宣布，旗下醫院與79名由另名律師代表的哈登的病患以7150萬美元（約新台幣22.5億元）達成和解。

哥倫比亞大學表示，在過去10年間，哥倫比亞大學爾文醫學中心婦產科修訂了現有政策，並投入更多資源來加強患者的安全。