快訊／北韓證實：俄羅斯國防部長蕭依古　本周將訪問平壤

▲俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu,左)與北韓領導人金正恩(右)。(圖/路透、達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

北韓官媒朝鮮中央通訊社25日報導稱,隨著北韓27日迎來「戰勝節」,將邀請俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)為首的俄羅斯軍事代表團訪問北韓。這次戰勝節活動將是北韓自新冠疫情以來,首度有外國代表團訪問。

根據南韓「news1」報導,朝中社在文中提到,「應(北韓)國防省邀請,以蕭依古為首的俄羅斯軍事代表團將在祖國解放戰爭勝利(韓戰停戰協議簽署)70周年之際,對我國進行祝賀訪問。」

此前,北韓曾於24日以「戰勝節」為契機,邀請以中國全國人大常委會副委員長李鴻忠為首的代表團。南韓媒體稱,有分析認為,北韓繼邀請中國訪團之後,再邀俄羅斯軍事代表團是為了在「韓美日對抗北中俄」的新冷戰格局下強調三國密切關係。

#BREAKING Russian defence minister to visit North Korea this week, Pyongyang says pic.twitter.com/oz1HhVVdgp