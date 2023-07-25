快訊／北韓證實：俄羅斯國防部長蕭依古　本周將訪問平壤

▲俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu，左）與北韓領導人金正恩（右）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓官媒朝鮮中央通訊社25日報導稱，隨著北韓27日迎來「戰勝節」，將邀請俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）為首的俄羅斯軍事代表團訪問北韓。這次戰勝節活動將是北韓自新冠疫情以來，首度有外國代表團訪問。

根據南韓「news1」報導，朝中社在文中提到，「應（北韓）國防省邀請，以蕭依古為首的俄羅斯軍事代表團將在祖國解放戰爭勝利（韓戰停戰協議簽署）70周年之際，對我國進行祝賀訪問。」

此前，北韓曾於24日以「戰勝節」為契機，邀請以中國全國人大常委會副委員長李鴻忠為首的代表團。南韓媒體稱，有分析認為，北韓繼邀請中國訪團之後，再邀俄羅斯軍事代表團是為了在「韓美日對抗北中俄」的新冷戰格局下強調三國密切關係。