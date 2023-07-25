日氣象廳：杜蘇芮暴風圈「直掃南台灣」！　最新預測路徑曝

▲日本氣象廳繼續往南修正杜蘇芮的預測路徑。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

杜蘇芮颱風25日下午2時半發布陸警，目前仍維持中颱上限，最快今晚到明天有機會轉強颱。根據日本氣象廳的最新預測，杜蘇芮應該不會登陸台灣，但是十級暴風圈（最大可能出現風速25m/s的暴風半徑）仍會於27日至28日間掃過南台灣。

根據日本氣象廳數據，杜蘇芮颱風25日下午3時的中心位置在北緯18.3度、東經123.7度，位於菲律賓東邊海域，以每小時15公里的速度往西北移動，目前中心氣壓935百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70 公尺。

日本氣象廳原先在22日預測，杜蘇芮可能會從台灣北部登陸，不過隔日馬上修正颱風路徑，預測杜蘇芮有可能會在27日至28日間從南部「貫穿台灣」。但根據25日最新數據，日本氣象廳的預測路徑持續南修，預估杜蘇芮將不會登台，不過其十級暴風圈（最大可能出現風速25m/s的暴風半徑）仍會掃過南台灣。

預測圖顯示，杜蘇芮26日就會抵達巴士海峽，中心氣壓可能達925百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。並在27日抵達南海，屆時中心氣壓可能達935百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

根據氣象局最新資料顯示，杜蘇芮颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽，陸上部分將對屏東及恆春半島構成威脅。