柬埔寨雲壤中國海軍基地接近完工　衛星顯示碼頭可停泊航空母艦

▲圖為Planet Labs PBC在2023年6月23日捕捉到的衛星影像,柬埔寨雲壤海軍基地建造的新碼頭。(圖/CFP)

中央社倫敦24日綜合外電報導

英國「金融時報」報導,根據衛星照片,中國在柬埔寨雲壤的海軍基地碼頭已近完工,依其尺寸估算將可停泊航空母艦,除挑戰美國海軍之外,也為中國在暹羅灣提供戰略優勢。

金融時報(Financial Times)指出,美國商業影像公司BlackSky持續監測中國在柬埔寨雲壤海軍基地(Ream Naval Base)的施工,它拍攝的照片顯示,雲壤海軍基地的碼頭幾乎快要完工,而它在尺寸和設計上,形似中國軍方在吉布地(Djibouti)基地使用的碼頭。

We just released a ten image collection capture of a near-complete #Chinese military naval station in #Cambodia, spanning from August 2021 - July 2023.

Get the analysis here: https://t.co/y59U5Vslx6 pic.twitter.com/JL3ucrEauD