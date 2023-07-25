新加坡環球影城電力短缺「大量設施中斷運行」　害遊客乾等數小時

▲新加坡環球影城24日驚傳大量設施故障。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張寧倢／綜合外電報導

綜合新加坡媒體報導，新加坡環球影城24日出現電力問題導致多項設施故障，包含變形金剛、太空堡壘、鞋貓劍客等設施據稱都無法運作，園區App甚至一度顯示只剩下4到5項設施能正常運行，遊客們投訴付了錢卻幾乎什麼都不能玩。報導稱，當天有超過100人申請退票。

根據《聯合早報》等報導，新加坡環球影城24日出現設施故障，有遊客提供當地媒體下午2點51分環球影城App截圖紀錄，上頭只剩小飛龍飛行學校、史瑞克4D影院、恐龍騎士與天幕飛行等4項設施仍維持運行。

一名來自澳洲的31歲旅客張藝博表示，她與友人下午1點左右開始排鞋貓劍客歷險記設施，等了大概1小時，只差一組人就能玩到設施，此時卻聽到廣播通知設施故障，呼籲遊客在原地等候不要驚慌，還要求已經坐上設施的遊客待在車上不要亂動。她說，直到20分鐘後她與友人離開隊伍時，前面一組出發的遊客都沒有回來。

泰國30歲歌手馬惠楨當時也正好與2名弟弟在新加坡環球影城旅遊，大約下午1點30分在太空堡壘排雲霄飛車，半小時後被廣播通知系統故障，站在原地等了1小時都沒恢復運行，決定放棄搭乘，但隨後發現其他設施也同樣故障，「沒想到會遇到幾乎什麼設施都不能玩的情況，我明天就回國了，不能更換遊玩日期，我只希望可以退款。」據稱，當天有超過100人向遊客中心申請退票。

聖淘沙名勝世界25日回應媒體提問表示，環球影城昨天下午2點左右，因電力供應商系統故障導致園區電力短缺，影響設施運行，當下已經快速且安全協助遊客離開受影響的遊樂設施，並在逐步恢復運作前徹底進行安全檢查，無人在事故中受傷，事後也將部分設施運營時間延後至晚間8點，以利遊客繼續遊玩。