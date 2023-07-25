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北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

▲▼金正恩15日上午前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

▲北韓最近連續多次發射洲際彈道飛彈、短程彈道飛彈、戰略巡弋飛彈等。（資料照／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）即將於27日迎來戰勝節（韓戰停戰協定簽署）第70周年，考量其「逢五逢十」政治傳統，平壤當局必將盛大慶祝，衛星影像也拍到首都平壤和大同江正在進行綵排的畫面。為此，北韓近來軍事動向頻繁，昨（24）日深夜更試射2枚彈道飛彈；與此同時，北韓邀請中國派代表團參加戰勝節慶祝活動。

根據南韓《韓聯社》、日媒《共同社》和《NHK》，南韓聯合參謀本部偵測到，北韓24日晚間11時55分至今（25）日凌晨0時左右，從平壤一帶向東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）；日本防衛省指出，飛彈最高飛行高度約100公里，飛行350至400公里後墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

▲▼美國衛星影像拍到，北韓在平壤積極準備戰勝節進行的大型閱兵儀式。（圖／翻攝自Twitter／MasterActual）

▲美國衛星影像拍到，北韓在平壤積極準備戰勝節進行的大型閱兵儀式。（圖／翻攝自Twitter／MasterActual）

報導分析，北韓才於19日凌晨向東海（日本海）發射2枚SRBM、22日向西海（黃海）發射數枚戰略巡弋飛彈，豈料短短相隔2天，又再度發射2枚SRBM，一連串的軍事挑釁恐怕是針對美國的抗議行動，美國18至21日派遣俄亥俄級戰略核潛艦肯塔基號停靠南韓釜山，沒想到24日又派遣核動力攻擊潛艦安納波利斯號。

也有分析認為，最近北韓短時間內連續試射多枚飛彈，恐怕是為了要在戰勝節前，提升國人團結。為此，北韓特別邀請中國派遣中共全國人民代表大會常務委員副委員長李鴻忠，率領中國黨政代表團於26日出訪平壤，預估將參加戰勝節閱兵典禮、受北韓最高領導人金正恩接見。

自從2020年初全球爆發新冠疫情後，北韓便嚴格關閉、封鎖邊境，就連遠在海外的北韓民眾也受疫情影響而無法回到祖國，到了後疫情時代，北韓雖從去年起陸續開放朝中邊境貨物列車，但卻還是嚴格限制人力交流，因此平壤當局邀請李鴻忠率領中國代表團，意味著北韓可能計畫擺脫長達3年半的孤立期、正式展開對外活動。

▼美軍核動力攻擊潛艦「安納波利斯號」24日抵達南韓濟州島海軍基地，韓軍揮舞美、韓兩國國旗迎接。（圖／CFP）

▲▼美軍核動力攻擊潛艦「安納波利斯號」24日抵達南韓濟州島海軍基地，韓軍揮舞美、韓兩國國旗迎接。（圖／CFP）

▲▼日本首相岸田文雄25日在總理官邸，譴責北韓向日本海發射導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄25日在總理官邸，譴責北韓向日本海發射導彈。（圖／達志影像／美聯社）

外界預估，北韓可能正打算逐漸放寬邊境管制。

針對北韓24日深夜發射飛彈的舉動，南韓軍方痛批北韓的重大軍事挑釁嚴重威脅韓半島（朝鮮半島）、乃至國際社會的和平與穩定，而發射彈道飛彈則是違反聯合國安理會決議；至於日本首相岸田文雄則表示，絕不容許姑息北韓挑釁日本和國際社會和平安全的行徑。

另外，美日韓3國的北韓核武問題代表針對最近北韓試射飛彈、邀請李鴻忠率中國代表團赴平壤等動向進行討論，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星容（Sung Kim）、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕、南韓外交部韓半島和平交涉本部長金建25日透過電話交換意見。

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