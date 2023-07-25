「超級颱風」杜蘇芮襲菲律賓　淹水山崩慘況曝！多家航班取消

▲ 杜蘇芮颱風在菲律賓帶來降雨。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

杜蘇芮今（25）日上午達到菲律賓超級颱風標準，現正撲向呂宋島北部，還未登陸就帶來降雨，不少網友上傳大雨及淹水災情畫面。當局已宣布部分地區停班停課，且有多家航空公司為安全起見取消部分國內線航班。

綜合《詢問者報》（Inquirer）等當地媒體，菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（Pagasa）衛星雲圖顯示，杜蘇芮截至25日凌晨位於土格加勞市（Tuguegarao）以東310公里處，以時速10公里緩慢向西北移動，上午8時中心附近最大持續風速時速185公里，陣風時速高達230公里。

網友上傳的影片可見，南甘馬林省（Camarines Sur）布希市（Buhi）24日已經開始受到颱風影響，降雨導致路面積水，媒體公開的畫面也顯示部分地區出現大雨、強風及山崩等災情。

Pagasa預測，杜蘇芮至今天傍晚將繼續朝西北移動並穿過呂宋海峽，晚間至26日下午可能掃過或在呂宋島最東北端卡加煙省（Cagayan）巴布煙群島（Babuyan Islands）登陸，但若路徑稍微向北或向南偏移，也可能接近或登陸卡加煙省或巴丹群島（Batanes）北部。

截至25日上午8時，當局已對40多個地區發布1至3級強風警報，且強降雨可能造成洪水及山崩，風暴潮還可能導致低窪及沿海地區洪水，部分區域恐怕吹起3公尺高大浪。

另根據馬尼拉國際機場管理局，包括菲律賓航空（PAL Express）、島嶼航空（AirSWIFT）及Sunlight Air截至上午8時有至少12架次往返馬尼拉的國內線航班停飛。