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熱狗怎麼做？5分鐘揭完整製作過程　網喊幻滅：再也不吃

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Discovery UK）

▲ 熱狗製作過程影片近期重新引發關注。（圖／翻攝自YouTube／Discovery UK）

記者陳宛貞／綜合外電報導

熱狗是廣受喜愛的點心美食，近來一段熱狗製作過程的影片時隔4年重新引發關注，可見熱狗是以豬、牛、雞肉混和製成，但使用的不是新鮮肉品，而是各個部位剩餘的碎渣，令許多不知情的熱狗愛好者飽受衝擊。

《每日郵報》報導，這段工廠製作熱狗的影片最早於2019年在Discovery UK頻道公開，但近期又在社群媒體上流傳，顯示熱狗是將用剩的牛肉及豬肉混合、研磨成肉泥，加入雞肉屑後再以澱粉、鹽巴等調味，噴水後加入玉米糖漿增加甜味，使用機器絞碎後再塑造成經典的長條狀，最常見的長度是13公分。

一串串熱狗掛在架子上，噴灑煙燻液後進入烤箱增添風味，接著浸泡鹽水冷卻，最後熱狗外層的黑色標記被移除，經過工人檢查是否有不良品，就可送往包裝及食用。旁白說明，影片中的工廠只需短短35秒就可製作一長串熱狗，長度達到2座足球場，而每小時可生產多達30萬根熱狗。

網友對這段影片反應不一，有人留言表示，「我想我再也不會吃熱狗了」、「我很高興我不常吃熱狗」；但也有人稱未來還是會繼續吃，「這就是我想吃素的原因，問題是這些東西太好吃了」、「老實說這段影片讓我更想吃了」、「我不覺得噁心啊」。

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