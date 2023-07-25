婦「全身長瘤」產下2女都患病　被網友罵爆不該生！她怒反擊了

▲美國婦人罹患神經纖維瘤病，被網友批評不應該生小孩。（圖／翻攝自Facebook／Mercedes Christesen）

記者張寧倢／編譯

美國愛達荷州52歲婦人克莉斯汀森（Mercedes Christensen）臉上長滿200多個腫塊，並蔓延至全身。原來她19歲時被診斷出患有神經纖維瘤病1型（Neurofibromatosis type I，NF1），是由基因缺陷導致的遺傳病，而她的2個女兒後來也確診了相同疾病。有網友罵她不應該生小孩，但她也反擊道「這不關他們的事」。

▲克莉斯汀森直到29歲生下小女兒後病情才變得嚴重。（圖／翻攝自Facebook／Mercedes Christesen）

根據英國《鏡報》報導，現年52歲的克莉斯汀森在6歲時長出第一顆肉瘤，當時以為只是水痘的疤痕，也沒有任何奇怪的警訊。而距今33年前、也就是在她19歲時，首次被診斷出患有這種神經纖維瘤，當時她只長了4、5個腫塊，皮膚科醫生切除了其中一個並化驗，「他們說沒什麼大不了的。」

▲克莉斯汀森曾在臉書發文表示，每個神經纖維瘤病患者的發病年齡與病況都不盡相同。（圖／翻攝自Facebook／Mercedes Christesen）

克莉斯汀森後來生下2名女兒，分別在6歲與3歲時確診了相同的神經纖維瘤病，如今她們一個已經27歲，另一個24歲。然而，克莉斯汀森原本皮膚狀況很好，卻在29歲那年生下了小女兒之後，全身上下的纖維瘤急速增長，尤其集中在臉部，醫生告訴她這可能是分娩導致的荷爾蒙變化讓病情迅速惡化。

▲克莉斯汀森說，對於自己將疾病傳給女兒也感到很內疚。（圖／翻攝自Facebook／Mercedes Christesen）

克莉斯汀森起初就像大多數病友一樣躲躲藏藏，用頭髮遮住臉，常常低頭，除了工作否則不會出門。但在女兒確診後，她意識到不能再隱瞞了，因為這可能會讓女兒對疾病懷抱羞恥感，「我改變了自己的想法，我不想讓她們對長相感到難為情。」女兒們都已經表現出纖維瘤的症狀，但遠不及克莉斯汀森嚴重。

▲克莉斯汀森發TikTok影片反擊網友，影片觀看次數已累計將近8萬次。（圖／翻攝自TikTok／hurricanemercedes1）

克莉斯汀森經常收到網友等陌生人的詆毀，罵她根本不應該生小孩。她對此反擊，「有很多人問我為什麼要生孩子，這很令人傷心，讓我很生氣，這不關他們的事。」並質問，「這些人對於糖尿病、帶有遺傳性乳癌基因或唐氏症的患者會說出這些話嗎？」

克莉斯汀森說她對於把疾病帶給女兒感到非常內疚，但當時從來沒有醫生告訴她，這種疾病有機會透過生產遺傳下去，而且她也是在有避孕的情況下意外懷孕，「我向上帝祈禱她們不會（像我一樣嚴重）。」她也希望，網友們不會是那種認為「只有擁有完美基因才有資格生小孩」的人。

報導指出，全球大約每2500人就有1人罹患NF1，其腫塊通常是良性的，但每個患者發病的機率或年齡都不同，有時甚至是在器官內部生長而不可見，另外也可能引發其他健康問題。根據兒童腫瘤基金會（Children's Tumor Foundation）數據，約有半數NF1患者有學習障礙，部分患者會因骨骼軟化出現脊椎側彎等情況，高血壓與呼吸問題的風險也比健康人士來得更高。