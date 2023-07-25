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猩猩隔玻璃「聆聽寶寶心跳」　孕婦遊新加坡動物園拍下暖心一幕

▲▼新加坡動物園被拍到溫馨一幕，名為查理（Charlie）的蘇門答臘猩猩把耳朵貼在玻璃上，像是在聆聽孕婦肚子裡的寶寶心跳聲。（圖／翻攝自Tiktok@ihsahnmohd）

▲猩猩把耳朵貼在玻璃上，像是在聆聽孕婦肚子裡的寶寶心跳聲。（圖／翻攝自Tiktok@ihsahnmohd）

記者張寧倢／綜合報導

新加坡動物園被拍到溫馨一幕，園區內一隻叫做查理（Charlie）的猩猩看到遊客是孕婦，主動上前觀察，當孕婦將肚子貼在玻璃上，查理也將耳朵靠上前，緊緊貼著玻璃，表情認真像是在聆聽寶寶的心跳。影片讓許多網友都覺得既新奇又感動。

@ihsahnmohd Orang utan listening to baby in tummy@Singapore Zoo #singapore #singaporezoo #singaporetiktok #orangutan #wholesome #fyp ♬ Home (Option 3 - The Young Ebenezers

根據「mothership.sg」報導，Tiktok網友@ihsahnmohd於8日上傳一段 33秒的短片，一隻猩猩看見孕婦把孕肚靠在展區的玻璃上，便主動將耳朵貼上玻璃，表情相當認真，像是在聽寶寶的心跳聲。過程中猩猩一度轉過頭來，仔細端詳孕肚，並再次緊緊地貼上玻璃。影片字幕提到，「紅毛猩猩來到我懷孕的妻子身邊，聆聽嬰兒的心跳。」

影片吸引將近1.8萬次觀看、1400多人按喜歡。留言獲得最多讚數的網友似乎認識這隻猩猩，網友寫道，「那是查理！他從小就被人類養大，所以能自在地與人相處！對你而言，這次的體驗一定很特別。」還有一名網友回覆說「查理也對我媽媽做過同樣的舉動！」還有人留下「真是溫馨的一幕，我現在好想去動物園」的評論。

據報導，查理是一隻46歲的雄性蘇門答臘猩猩，牠1977年12月1日出生於馬來西亞雪蘭莪州國家動物園，作為國家動物園交流計劃的一部分，查理於2005年6月8日來到新加坡，截至7月14日的體重為96公斤。據稱查理最喜歡的消遣是觀察人群，並對婦女和兒童最感興趣。

新加坡野生動物保育集團「Mandai Wildlife Group」表示，這種新奇的行為並不是查理獨有的，因為有很多人猿不僅會對孕婦表現出興趣，尤其對於嬰兒和兒童也很容易做出反應。

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