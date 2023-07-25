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美國慘遭北韓「已讀不回」！逃兵金恩失蹤　坦承北韓未給實質回覆

▲▼美國國務院發言人米勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務院發言人米勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）本月18日混入板門店「共同警備區域」（JSA）導覽團，最後竟然趁隙奔逃越境、潛入北韓（朝鮮），行蹤不明、生死未卜。為此，聯合國軍司令部昨（24）日宣稱，已經成功接洽北韓軍方、且開始展開談判；但是美國國務院卻否認，表示北韓至今仍「已讀不回」，雙方認知存在嚴重落差。

根據《韓聯社》，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）於美東時間24日透露，北韓證實曾就逃兵金恩的問題，接獲來自聯合國軍司令部試圖接洽的相關請求訊息，然而北韓至今卻仍不給出具體答覆，就連美國明確表達想要確認金恩的下落、安全與否，但卻仍遭到北韓「已讀不回」，試圖接洽平壤當局的舉動幾近失敗。

▲▼聯合國軍司令部副指揮官哈里森24日在首爾外媒記者會上宣稱，以就金恩問題和北韓軍方取得對話。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國軍司令部副指揮官哈里森24日在首爾外媒記者會上宣稱，以就金恩問題和北韓軍方取得對話。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國軍司令部（UNC）副指揮官哈里森（Andrew Harrison）24日在簡報會議時表示，聯合國軍司令部透過在JSA設置的「粉紅機」（Pink Phone）直通電話，向北韓軍方傳遞明確訊息。對此，米勒則表示，「在一開始雖曾有過溝通，但自從上周以後，便無法再與北韓取得新的聯繫」。

米勒坦承，聯合國軍司令部24日在簡報會議上的初步聲明，導致外界產生錯誤解讀。至於北韓是否不回應聯合國軍司令部、美國等任何一方的訊息？米勒回答，依據他對此事的見解，北韓坦承收到聯合國軍司令部的訊息，「而這是否能被認為是實質性的答覆，就交由各位自行去做判斷」。

▲▼駐韓美軍二等兵金恩。（圖／路透）

▲駐韓美軍二等兵金恩叛逃北韓，生死未卜。（圖／路透）

現場有記者提問，北韓是否曾向美國提出遣返金恩的代價？對此，米勒強調，「就像我上周所說，我方（美國）有各種向北韓傳遞訊息的管道，也確實傳遞出訊息，表示我方只想確認金恩的下落和安全，不過我方依舊無法和北韓達成任何實質性的對話」。

對於華府是否願意就遣返金恩向北韓支付任何金錢等費用？米勒則避而不談，「我並未獲取任何其他情報，在無法掌握金恩下落、狀況、安危的狀況下，若臆測未來發生的事，對我來說這並不算是負責任的態度。」

►終於成功接洽北韓軍方！聯合國司令部：正和平壤展開對話

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