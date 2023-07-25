女為救陌生童搞失蹤　還模仿《即刻救援》劇情！她認了：全是編造

▲驚見幼童獨自走公路，妙齡女子急下車關切竟人間蒸發。（圖／翻攝自Hoover Police Department）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉巴馬州25歲女子羅素（Carlethia Nichole Russell）日前離奇失蹤2天，她宣稱看見一名幼童獨自走在路上，她下車關心卻慘遭綁架。不料她24日突然道歉，坦承一切都是謊言，沒有落單小孩，也沒有被綁架折磨。警方發現她曾上網搜尋電影《即刻救援》的劇情，但為了此案大舉搜索，恐早已浪費數萬美元公帑。

根據紐約時報報導，羅素先前宣稱，她13日晚間開車行經州際公路時，看見一位年約3歲的孩童獨自走在路上，於是她打電話至911通報，當時她說自己會把車停在路邊，下車協助孩子。隨後她打了另一通電話給家人，闡述了同樣的細節，但最後電話那頭傳來羅素的尖叫聲，隨後她就離奇失蹤，直到2天後她在深夜自行走路回家，把家人們與當局人員都嚇了一跳。

▲羅素在電話中發出尖叫聲，隨後就此失聯，讓家人們都相當擔心。（圖／翻攝自Hoover Police Department）

起初外界質疑，可能有不肖份子利用孩子當誘餌，以此綁架路過的熱心人士。羅素返家後向調查人員宣稱，自己被逼著上了一輛車，過程中換乘一台18輪大卡車，雖然試著逃跑但又被綁進另一輛車，最後被關在一間房子裡，然後再被塞進一輛車中，最後她趁機逃脫，跑步穿越樹林逃回了家。

羅素的說法使得胡佛市（Hoover）警方與阿拉巴馬州當局在整個州展開了廣泛的搜索工作，期望找到失蹤幼童與任何目擊者等線索，但在19日的記者會上，警方不僅表示，尚未找到證據證實羅素被綁架，還說羅素打911報案前曾經用手機上網搜尋一部講述綁架案的好萊塢電影《即刻救援》（Taken）的相關資訊，暗示了她的謊言。

▲羅素自稱失蹤2天是被人綁架，還編造出一連串驚險逃脫的情節，結果坦承一切都是謊言。（圖／翻攝自Hoover Police Department）

羅素24日透過律師證實「一切都是虛構的」，因為7月13日當晚在胡佛市，她並沒有被綁架，也沒有在州際公路上看到幼童，她已經意識到自己在此事犯下錯誤，並請求各界原諒。律師補充，他將代表羅素於25日上午與官員見面，討論她編造謊言可能面臨的指控，但他拒絕解釋羅素說謊的動機，只強調她在這場騙局中並未接受任何人的幫助或和其他人一起住進飯店。

警察局長德齊斯（Nicholas Derzis）24日表示，調查人員仍希望與羅素本人會面，拼湊出事發的完整時間線，並充分了解她惡作劇的原因，目前尚不清楚警方在此事的搜索工作上花費掉多少公帑，但估計會達到數萬美元。報導補充，在阿拉巴馬州蓄意向執法部門做出虛偽陳述，被列為一種輕罪。