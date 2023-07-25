懸崖自拍摔進河中　男逃死全靠「一根救命繩」驚險畫面曝光

▲男子靠著一條繩子成功獲救。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名30歲男子前往馬哈拉施特拉邦的「阿旃陀石窟」觀光，當他正想要自拍的時候，不小心腳滑了一下，當場摔落河中，所幸他利用游泳爭取時間，讓其他人能夠展開救援。依據拍攝到的畫面，在眾人的努力之下，他抓著這根救命繩索成功獲救。

A incident has taken place in the #AjantaCaves area. While taking a selfie at the view point waterfall in front of the Ajanta Caves, a tourist slipped and fell into a two thousand feet deep pit. The video of this incident has come to light."#Maharashtra #chhatrapatisambhajinagar pic.twitter.com/mGOmTKlDXc — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 23, 2023

綜合自由新聞日報、紐約郵報等報導，30歲男子恰帆（Gopal Pundlik Chavan）和親戚一起來到阿旃陀石窟，參觀雄偉的佛教洞穴寺廟。然而當恰帆試著自拍捕捉迷人景色時突然腳滑，當場摔進河中。

當時恰帆在河中游泳爭取救援時間，現場一名反應迅速的保全人員拋下一根繩索展開救援，現場眾人抓著繩索兩端進行操控，恰帆也緊抓著救命繩，一行人慢慢把他往上拉，成功把他從水中救上懸崖安全地帶。

報導指出，類似情況先前也曾經在其他國家發生過。去年秋天，一名遊客在巴西熱門景點進行懸崖自拍時，不慎從40英尺（約12公尺）處墜落身亡。依據2020年一項研究，死於自拍的人比死於鯊魚攻擊的人還要多。