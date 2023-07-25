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太陽升起就是炙熱地獄！中東體感溫度飆66°C　工人早上9點趕下班

▲▼伊拉克北部城市摩蘇爾，民眾正趕著收割因熱浪而導致損壞的馬鈴薯等農作物。（圖／路透）

▲伊拉克北部城市摩蘇爾，民眾正趕著收割因熱浪而導致損壞的馬鈴薯等農作物。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著全球氣候變遷加劇，導致氣溫跟著持續上升，進而引發北半球的熱浪危機，尤其是美國、歐洲、中東、亞洲更是形成了4個「熱蓋」（heat domes）現象，熱空氣滯留原地上下對流，引發極端暴雨洪災、山火、颶風，尤其中東更飆升到史無前例的高溫，生活模式被迫改變，伊拉克工人必須清晨4點上班、上午9點下班。

根據《WSWS》，今年北半球迎來更為炙熱的夏季，美國亞利桑那州鳳凰城連續19天高溫超過攝氏43.3度、中國新疆吐魯番盆地三寶鎮創下該國最高氣溫的攝氏52.2度、義大利羅馬氣溫超過攝氏41.8度，至於位處中東的伊朗波斯灣國際機場的體感溫度（酷熱指數）更是飆升至前所未有的攝氏66.7度。

全球氣候變遷引發前所未有的熱浪，似乎已成為近來氣候的一種「新常態」，排放至地球大氣的二氧化碳、甲烷等溫室氣體持續增加，使得來自陽光的熱量被吸收，引發極端的「熱蓋現象」，熱空氣出不去、冷空氣進不來，氣溫高升的原因被歸咎為在美國南部、北大西洋、北非、中東和南亞的4個熱蓋，引發熱浪、野火、乾旱等與熱有關的災變。

▲▼希臘雅典熱浪來襲。（圖／路透）

▲希臘雅典熱浪來襲。（圖／路透）

報導指出，全球熱浪對人類生命財產的損失是非常巨大的，尤其去年夏天光是歐洲就有超過6萬1千人因為高溫酷暑而導致死亡，美國國家氣象局的統計數據則顯示，極端高溫引發的死亡人數是颶風的8倍之多，尤其因高溫酷暑而導致的死亡更是威脅在戶外工作的工人，甚至會引發脫水導致的腎衰竭。

根據美媒《紐約時報》，近幾年熱浪帶來的高溫酷暑氣候，也讓中東當地民眾的生活模式被迫改變，因為過去幾十年波斯灣國家的變暖速度幾乎是全球平均的2倍，且超過世界其他地區，伊拉克第三大城市巴斯拉氣候向來炎熱，尤其最近熱浪現象愈加嚴重，導致在戶外工作的建築工人必須改變工作時間，以防身體出現中暑或是腎結石、腎衰竭。

25歲的建築工人卡希姆（Kadhim）和他的兄弟拉赫達（Rahda）是伊拉克當地的建築工人，外面的空氣就像蒸汽浴一樣又熱又濕，氣溫飆升至攝氏45.5度（華氏114度），他們被迫清晨4點出門上班，由於伊拉克南部夏季悶熱，他們必須得在太陽升起並迎來一天中最炙熱的天氣之前，儘可能完成工作。

▲▼敘利亞西北部城市伊德利布也傳出熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞西北部城市伊德利布也傳出熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

到了早上7點22分，他們因為天氣太熱而無法繼續在屋頂工作，只好在陰涼處吃早餐，並來到室內工作，才上午9點他們就必須得因炎熱的氣候而被迫結束工作。

另外，同樣位於中東的波斯灣國家科威特，儘管擁有龐大石油收入，還是逃不了熱浪所帶來的試煉，大多數民眾只好「避免外出」，前往購物商場、健身房等從事室內活動，至於空曠的公園則杳無人跡，因為家長擔憂孩童接觸溜滑梯、盪鞦韆等溫度過高的遊樂設施會引起燙傷，公園跑道從清晨就靠著兩旁排列的噴水器，為慢跑的民眾降溫。

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