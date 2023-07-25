杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！　12小時內威力達高峰

▲ 杜蘇芮颱風正向菲律賓呂宋島移動。（圖／翻攝自Pagasa）

記者陳宛貞／綜合外電報導

杜蘇芮颱風（Doksuri）正朝菲律賓呂宋島前進，今（25）日上午已達國家氣象專家認定的超級颱風標準，12小時內威力將達高峰。美國CNN氣象預報則指出，杜蘇芮正橫跨太平洋逼近菲國，威力可能繼續增強，預計本周稍晚向台灣、香港或中國方向移動。

根據CNN，美國聯合颱風警報中心（JTWC）指出，杜蘇芮23日上午在西太平洋形成熱帶風暴，據菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（Pagasa），24日午夜前已升級為最大風速每小時230公里的颱風。

杜蘇芮現正逼近菲國最大且人口最多的呂宋島，預計當地時間25日影響呂宋島東北部，降下10英寸（約254毫米）雨量。隨著颱風增強並朝南海北部移動，26日降雨量可能來到18英寸（約457毫米），且可能對台灣、香港及中國南部部分地區帶來影響。

根據菲國《詢問者報》（Inquirer），菲律賓國家氣象專家表示，杜蘇芮25日上午已升級成超級颱風，目前位在土格加勞市（Tuguegarao）以東310公里處，中心附近最大持續風速時速185公里，陣風時速高達230公里。

菲國總統小馬可仕24日下令馬尼拉大都會所有公立學校停課，並關閉首都地區除重要服務機構以外的政府部門，不過部分原因與大眾運輸業罷工有關。Pagasa也呼籲，高風險地區居民應遵守當地官員疏散命令等指示。

Pagasa預測，杜蘇芮在未來12小時內將維持目前的威力或略有增強，並於25日達到高峰，之後因呂宋島北部及台灣崎嶇地形相互作用，26日晚間進入台灣海峽時可能開始減弱，預料27日上午離開菲律賓責任區（PAR）。

但CNN指出，颱風確切路徑尚無法確定，根據香港天文台周末公布的預測，杜蘇芮可能的路徑有三，一是經過台灣，二是向南避開台灣，轉而襲擊中國廣東南部沿海，包括香港，第三則是向北移動，對台灣及中國都不會造成影響。