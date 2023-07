男友「懸崖邊」浪漫求婚！她感動答應　下秒失足墜崖慘摔死

▲黛米爾開心答應男友的求婚,下秒卻失足跌落懸崖摔死。(圖/翻攝自推特)



記者王佩翊/編譯

土耳其一名男子帶著自己的女朋友到有壯麗景色的懸崖邊欣賞日落,並藉此機會和女方求婚。然而在求婚成功後不到數分鐘,當他轉身去車上拿其他食物時,女友卻失足跌落斷崖,經搶救後仍不幸身亡。男子坦承自己和未婚妻的確都喝了一點酒,但是他仍指責當局沒有在懸崖邊安裝任何安全措施。

根據《紐約郵報》報導,古爾蘇(Nizamettin Gursu)為了向39歲的女友黛米爾(Yesim Demir)求婚,偷偷準備了一場浪漫的儀式。他7月6日帶著黛米爾到土耳其西北部城市恰納卡萊(Canakkale)波倫特角(Polente Cape)的一處懸崖邊,因為他事前做過功課,得知這裡是有美麗景色的求婚勝地。

兩人先是喝了點小酒,隨後古爾蘇在浪漫的氛圍下向黛米爾求婚,感動的黛米爾隨即答應求婚。古爾蘇便準備回到車上拿出用來慶祝求婚的食物與飲料,打算一邊欣賞浪漫日落,一邊與未婚妻享受野餐。怎知當古爾蘇一轉身,他卻突然聽到一聲令人毛骨悚然的尖叫聲。

OMG...

Woman slips, plunges to death from cliff moments after boyfriend proposes https://t.co/marCpUWKAJ @nypost