俄兵力不足　普丁簽新法！「後備軍人除役年齡」調高5年

▲由於軍力不足，普丁簽署新法案提高後備軍人的徵召年齡上限。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁24日簽訂一項新法案，將後備軍人的除役年齡上限提高5年，該法案將有4年的過渡期，在此期間會逐步提高後備軍人滿服役限齡除役年齡的標準，不過高級軍官的年齡上限仍保持70歲不變。

根據《莫斯科時報》報導，俄國軍事入侵烏克蘭已經超過1年半，俄羅斯部隊在戰爭中失去大量士兵，烏軍也自上個月展開反攻。儘管普丁先前已經動員數十萬人投入前線作戰，但是由於人力依舊日益短缺，莫斯科當局決定提高動員入伍的年齡上限。

普丁24日簽訂這項法案，完成義務役兵役的士兵與士官的動員入伍上限年齡將根據其類別，分別提高至40歲、50歲或55歲；尉級軍官的預備役軍官徵召年齡上限提高至60歲；校級軍官提高至65歲；高級軍官、將領則維持70歲不變。

這項俄羅斯兵役修正法案將有4年過渡期，當局會在2024年至2028年間逐步提高後備軍人徵召年齡限制。新法同時允許外國公民與俄羅斯軍隊簽署預備役合約，不過前提是不會接觸到國家機密。

俄羅斯2022年9月發布第二次世界大戰後的首次動員令，緊急徵召30萬名退伍軍人支援俄烏戰爭，然而這場戰役的持續時間與戰損程度卻遠超莫斯科當局想像。在此之前俄羅斯已經將徵召入伍的年齡限制從18歲到27歲提高至21歲至30歲。

俄羅斯國防部長表示，計畫將現役戰鬥人員的基本人數增加30%，從115萬提高到150萬人，其中包含職業軍人與義務役士兵。