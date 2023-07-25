蘋果遭提集體訴訟！　逾1500位APP開發商求償313億元

▲蘋果在英國面臨高額集體訴訟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果對應用程式開發商收取的高額費用，近年來已引發諸多不滿，如今超過1500個應用程式開發商在英國對蘋果提起集體訴訟，蘋果若敗訴，將面臨約10億美元（約新台幣313億元）的賠款。

路透社報導，蘋果包括App Store在內的服務業務，過去幾年營收見到顯著成長，平均每季營收高達約20億美元（約新台幣626億元）。然而蘋果對應用程式開發商抽取15％到30％的高額佣金，一直遭受諸多批評，也因此在數個國家都有訴訟官司。

蘋果此前表示，並未對App Store中的85％應用程式開發商抽取佣金，還幫助這些歐洲業者透過蘋果服務平台，傳播到全球175個國家的用戶面前，但這樣的說法仍然無法說服人。

對此，英國東英吉利大學競爭政策中心教授、經合組織前經濟學家恩寧斯（Sean Ennis ）代表1566位應用程式開發商，在英國對蘋果提起集體訴訟，並由律師事務所「Geradin Partners」協助。

恩寧斯在聲明中表示，蘋果對應用程式開發商收取的費用過高，全因他們在iPhone和iPad上處於壟斷的地位，「這些收費本身就是不公平的，而且構成濫用定價。他們不只對應用程式開發商，也對消費者造成傷害。」