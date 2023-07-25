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窮學生錄取醫學系卻不快樂　她嘆富同學IG太精采「無法停止比較」

▲醫師，醫生，護理師，護士，醫療人員，醫療險。（圖／pixabay）

▲錄取醫學系的女學生，因為家境不如人感到自卑。（示意圖／取自pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

目前正值暑假期間，許多9月將進入大學的學生，對於新生活都既期待又緊張。一名錄取醫學系的女子表示，她原本相當期待，但在加入新生群組後，卻開始感到自卑，因為多數同學的家境，都明顯比她好太多。

該名女子昨（24）日在Dcard發文表示，她在獲得醫學系的錄取通知書時相當開心，但過了1個月的暑假後，卻開始變得不快樂，因為她從新生群組中，看見同學自我介紹滿滿的才藝、豐富的經歷、IG上到各地旅行的記錄，讓她不由得感到自卑。

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原PO提到，她很感謝父母把她養大且衣食無慮，但無法停止和同學比較這一切，想到自己對於買一台平板、報名一次多益的支出都要煩惱許久，多數同學卻是過著截然不同的生活，「我知道這是無法改變的事實，也知道不太會有人會自願當窮人，但不知道為什麼就是有顆大石頭壓在胸口，讓我無法放寬心去看待這件事」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友發文。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，不少網友鼓勵原PO，「我還羨慕能考上醫學系的妳」、「妳只要不出差錯就實現階級翻身啦」、「其實也有一些是要繳就學貸款，甚至要自己接家教賺學費的人，你只看到高調又光鮮亮麗的那群罷了，不用比較」、「妳的家庭讓妳有個健全的人格才是最重要的，很多有錢人卻性格扭曲，妳以後會慢慢體會的」。

也有不少就讀醫學系的過來人分享，「轉念想想，我們跟他們的起點不一樣但卻能唸到同一個科系，也很令父母驕傲吧」、「我也是上大學才知道同學多富有...不過沒事的，比起天生具備的家境資源，我更享受靠自己一步一步努力的過程」、「我入學後才慢慢發現班上父母是醫師或極高社經的同學，普遍過得不快樂（為了接診所被逼重考多次、父母親要求過高等等」。

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