杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

▲杜蘇芮持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，中央氣象局預報員張承傳表示，預計今天（25日）下半天發布陸上警報。氣象粉專表示，以目前路徑來研判，南部、花東颱風假機率很高，北部很難。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書貼出「杜蘇芮高清臉照」照說，杜蘇芮颱風眼滿清晰的，也沒有眼屎，南側、東側核心肥厚，北側因為乾空氣干擾比較薄弱，即將進入第一次巔峰！

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▼杜蘇芮颱風眼清晰可見。（圖／翻攝RAMMB）



台灣颱風論壇指出，最新預測路徑沒有太大變化，今天是關鍵，再來觀察陸地互動；周三暴風圈正式接觸南、東部陸地；周四距離最靠近，風雨最劇烈，10級風邊緣南部，影響程度台東、恆春>花蓮、高屏、金門、澎湖>台南、嘉義、宜蘭>南投、台北、基隆、桃園、馬祖>新竹～雲林。

台灣颱風論壇提到，颱風暴風圈將涵蓋「苗栗至屏東、花東、金門」，「苗栗至雲林」較多時間位於背風面，感受上會比較小，以目前路徑來研判，南部、花東颱風假機率很高，北部很難。文中也提醒，颱風中心登陸機率雖然降低許多，但暴風圈及核心還是會影響到南部及東部陸地，千萬不可以輕忽！

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，杜蘇芮有機會增強為強烈颱風，預計今下半天發布陸上警報，預估警戒將包括苗栗以南和花東，新竹以北比較碰不到暴風圈；至於是否有機會放颱風假，得由縣市政府參考「風雨預測」決定。他也提到，不是有陸警就比較有機會放颱風假，像中部雖在警戒區，但比較位於背風面，還是要等颱風路徑再更明確一點。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

