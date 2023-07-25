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初夜變健檢！她被醫學系男友揭1隱疾　尬喊：當場冷掉

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫freepik）

▲女子不滿初夜在尷尬下結束。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫freepik）

記者崔子柔／綜合報導

一名女子近日和醫學系的男友交往滿半年，2人相約在飯店進行第一次親密關係，結果男友在前戲時突然抬頭對她說一句話，讓她瞬間尷尬，「當下真的有點冷掉」。

該名女子昨（24）日在Dcard發文表示，她對於將要發生第一次親密關係感到期待又害怕，結果男友在進行前戲時，從她雙腿間探頭說，「欸！你有痔瘡欸」，讓空氣瞬間凝結。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友發文。（圖／翻攝自Dcard）

該女提到，男友說完繼續尷尬微笑，她也完全不知道要回答什麼，「雖然之後就順順做下去了，但當下真的有點冷掉」，她心想會不會是因為男友就讀醫學系，才會突然犯了職業病，但又對於自己的第一次就在尷尬的情況下結束感到不甘心，事後想到這件事，還會不自覺摸屁股，「深怕自己是不是真的有痔瘡」。

文章曝光後引起熱議，一名女網友在留言區留下一句「好解」，吸引超過1200人按讚，另有不少人回應指出，「可能你男友職業病上身，以為自己在幫病患檢查（？雖然很解，但蠻可愛的」、「當下應該探討如何治療」、「我覺得是因為他醫學系，覺得這完全沒什麼，但就是因為覺得沒什麼才這麼自然脫口而出」、「講出來他才知道你的感受，對他來說不會解，只是一個跟喝水差不多的事情」，也有人建議原PO，「如果沒有的話他應該也不會說，你再注意一下健康，必要的時候去掛號一下」。

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