吃小籠包慘被湯傷「喉嚨出血」！他怒控鼎泰豐：沒告知怎麼吃

▲有民眾指控鼎泰豐「未告知怎麼吃小籠包」，導致他喉嚨燙傷出血。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

現點現蒸的小籠包是不少民眾的最愛，但若太急著入口，也很容易燙傷。有民眾近日指控，他到知名餐飲企業鼎泰豐用餐，結果在吃小籠湯包時被湯汁燙到喉嚨出血，認為是店員沒有告知正確吃法，才會害他燙傷。對此，鼎泰豐回應，會持續落實員工上菜說明的程序。

根據《東森新聞》報導，一名陳姓男子控訴，他上周四第一次到鼎泰豐用餐，當天點了一份小籠湯包，結果店員在上菜時僅提醒「小籠包會燙口，要小心」，但卻沒有教導正確吃法，導致高溫湯汁直接燙到他的喉嚨，雖然他當下猛喝6罐冰水，但回家後喉嚨還是出現紅腫、出血的狀況。

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針對顧客指控，鼎泰豐先是坦言，是店員疏失，將加強員工訓練，不過之後又改口，強調店員當下有提醒「要小心燙口，記得打開享用」，未來將會持續落實上菜說明程序。

事實上，香港耳鼻喉科專科醫生陳鍵明過去就曾分享，有病患因心急一口吞下小籠包，導致熱湯滲開直灌喉嚨，留下5元港幣大小的潰瘍，痛到連粥也嚥不下，最終入院治療了幾個星期後才康復，提醒民眾當滾熱辣食物放入口中，灼傷口腔黏膜或喉嚨，可導致黏膜破損，細菌便伺機入侵，使得傷口發炎，嚴重時傷口會長起血泡及含膿，不可不慎。