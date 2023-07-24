蔡培慧會勘竹山交流道淹水地段　公路總局：邊坡夾帶泥沙造成堵塞

▲立委蔡培慧今日邀集相關單位至竹山交流道淹水地段會勘。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山交流道外埔橋區域昨（23）日嚴重淹水，造成交通受阻、居民及商家困擾；立委蔡培慧收到民眾反映後，今天（24日）邀請相關單位至竹山交流道會勘，共同尋找解決方案。

蔡培慧表示，在瞬間的豪雨侵襲下，造成排水系統來不及將大量雨水排出，導致橋面淹水，進而影響交通動線；今日會勘有4點結論：其一即是公路總局現正進行排水工程，將竹山秀傳醫院往外埔橋方向的雨水、邊坡集水導引向高速公路，她要求公路總局加速工程進行，並檢討排水渠道的加寬及增設。

蔡培慧指出，外埔橋連結大排的排水系統急需拓寬與改善，此為縣政府管理權責，請縣府積極提案，中央將全力支持；此外也須進行源頭管理：此次淹水均為混濁泥水，顯為邊坡沖刷造成，蔡培慧請竹山鎮公所以災修提案，農委會也會予以支持；最後為採納地方意見，將要求水利署第四河川局檢視水門是否阻塞或者需要修繕，以利有效排水。

公路總局南投工務段段長孫文昌表示，蔡培慧在政院中辦執行長任內推動的外埔橋改善已完工，後續也將秀傳醫院路段及南下兩側的排水系統加深加寬；他解釋本次淹水並非水溝寬深不足，而是邊坡夾帶泥沙造成堵塞，需要進行中央地方跨機關合作，解決邊坡防洪、加寬外埔橋出水口，才能解決長期淹水問題。

水保局南投分局課長鄭宏昭表示，本次淹水夾帶泥沙土石，但必須更深入了解勘查，才能確定土石防洪需要改善的位置，因此請鎮公所提出申請，一同解決邊坡防洪淹水問題；鎮長陳東睦表示，這2年針對外埔橋長年淹水的困擾，有實際進行橋面拓寬與改善，但強降雨造成邊坡沖刷，回堵情況無法得到改善，期盼從源頭防洪開始做起，方可實際改善本路段淹水問題。

蔡培慧強調，將回到立法院積極爭取相關經費，改善基礎設施，提高排水系統效能，持續減少未來可能的洪災風險；她也呼籲地方政府與相關單位更加重視氣象預警，加強民眾的公共災害應變教育、臨時替代道路方案的宣導措施，提高整體應變能力。