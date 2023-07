整形丟命！俄正妹「找好友動豐臀手術」　10分鐘後慘死手術台

▲ 米卡開始麻醉10分鐘後就宣告死亡。(示意圖/CFP)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯一名22歲正妹過去曾動過嘴唇、鼻子和下巴整形手術,近日找上認識的美容師做豐臀手術,卻在麻醉開始10分鐘後死亡。美容師被捕後坦言,從未接受過專業的醫療培訓。

根據《鏡報》,22歲女子米卡(Mika Shabasova)和29歲美容師烏瑪(Uma Mirzayeva)本就是朋友關係,出於信任找烏瑪為她動豐臀手術,地點就在烏瑪家中的手術室,卻在接受局部麻醉僅10分鐘後送命。

22-year-old Woman Dies During Buttock Enlargement Surgery



A 22-year-old woman, Mika Shabasova has died after undergoing buttock enlargement surgery by an 'unqualified' beautician in Russia.



Mika died 'within ten minutes' of being given anaesthetic by the beautician, Daily Mail… pic.twitter.com/QWPQMa6QrJ