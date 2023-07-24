球評直播搖晃踉蹌！當著鏡頭「失去重心」前傾暈厥　現場人員嚇壞

Sending thoughts and prayers to Shaka Hislop after he passed out live on the ESPN broadcast of AC Milan vs. Real Madrid. Glad to hear he's conscious now, and the medics are looking after him. #ShakaHislop



pic.twitter.com/FTj9lTRwkT — BoreCure (@CureBore) July 24, 2023

記者羅翊宬／綜合報導

前英超足球選手希斯立（Shaka Hislop）今年54歲，2007年退休以前曾擔任門將，隱退後轉換跑道至美國ESPN擔任球評，今（24）日更在美國洛杉磯玫瑰盃足球場進行球賽轉播，豈料過程中他突然開始像企鵝般瘋狂搖擺，直到下秒他整個身體像是失去力量支撐般，整個往前方傾倒、暈厥，他的搭檔主持人急忙向在場人員呼救。

根據《CNN》，位於美國加州洛杉磯帕沙第納（Pasadena）的玫瑰足球場，當地時間24日迎來皇家馬德里隊和AC米蘭隊的季前賽，比賽現場透過電視進行轉播，希斯立當時則被指派和美國ESPN主持人湯瑪斯（Dan Thomas）負責主持轉播，當天晚上帕沙第納的氣溫約為攝氏30度（華氏86度）。

希斯立和湯瑪斯一起出現在轉播鏡頭前，兩人為賽前報導進行講解，豈料湯瑪斯正在講話時，希斯立突然一個踉蹌、往前跌倒撞向湯瑪斯，整個人摔倒在地，臉色看起來似乎非常難過，湯瑪斯在還沒插播進入廣告之前，急忙呼救醫療人員，高聲喊著「我需要協助」，其他工作人員則協助湯瑪斯搶救希斯利。

希斯利在直播鏡頭前倒下的景象發生得實在太突然，電視機前的觀眾簡直嚇壞了，幸好隨後傳出正面消息，湯瑪斯在推特上證實希斯利安然無恙，「他意識清醒、還能說話，目前正由醫療人員負責照顧，我們已經和他的妻子、家人們談過了」。