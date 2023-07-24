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女童送醫43次！　竟是狠母「不給飯吃」詐領百萬保險金

▲▼兒童住院。（圖／CFP）

▲日本一名8歲女童被母親虐待，2018迄今住院高達43次。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本大阪府大東市發生駭人事件，一名8歲女童經常送醫，2018年至今住院高達43次，經調查發現，竟是被親生母親虐待，長期挨餓、逼迫服用瀉藥，藉此詐領保險金，累計金額高達570萬日元（約新台幣126萬元）。

讀賣新聞、富士新聞等外媒報導，今年2月初，小女孩明明已經低血糖住院，卻被媽媽訓斥「不要再吃了」、「快去睡覺」。一名護士無意間聽見後，深感不對勁，透過院方通報當局，才讓案情曝光，也促使孩子被迅速安置到兒童保護機構，如今每天都享用三餐，健康狀態良好。

調查人員指出，這名34歲母親向學校表示，女兒罹患難纏的疾病，必須經常住院檢查，實際上卻經常讓孩子挨餓、腹瀉，試圖導致女兒營養不良，甚至罹患酮性低血糖症（ketotic hypoglycemia），藉此詐取保險金，並且獨占這筆財富，用於打扮、美容及享用美食。

事實上，早在去年10月，大東市兒福當局就接獲匿名通報稱，女童不斷住院，是因為母親沒有提供足夠食物。不過，當時官員僅將情況轉而通知校方，並未意識到嚴重性。

案情曝光後，這名母親已經因為忽略遺棄兒童、強迫威脅、造成身體傷害等罪名數度被捕，但她全盤否認指控，並向媒體表示自己並非刻意讓女兒受苦，也沒有試圖詐取金錢。目前全案仍在調查中。

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