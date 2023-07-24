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驚！南韓國小3年級學童　竟在課堂上把老師「打到胸骨骨折」

釜山一名國小三年級學生，因不滿被教師管教，竟「動手動腳」將老師打到骨折；圖為釜山市教育廳。（翻攝自釜山市教育廳）

▲女老師被小3學童打到骨折，需要療養3週。圖為釜山市教育廳。（翻攝自釜山市教育廳）

圖文／鏡週刊

近來老師若體罰孩子多會受到責難，若傳出教師或保母虐童更會引起民眾群情激憤，不過近日南韓釜山則是發生一起相反的離奇案件，一名小三的學生，竟然把老師打到骨折，需要療養3週。

根據《韓聯社》報導，釜山教育廳今（24）日透露，上個月（6月）12日上午，釜山某小學一名3年級的學生A某，在課堂上毆打了老師B某的臉，甚至還用腳踢了老師等，這起事件原先並沒有被公開，直到有在第一線教育現場的人出面控訴教師權利受到侵害才曝了光。

根據教育廳掌握的案情，該節課為音樂課，課堂結束後學生們正在整理樂器，而B老師正在制止A學生的某個行為，沒想到期間就發生B師遭到A生毆打的情形，當時一旁還有其他許多目擊該事件的學生，並在一旁的學生叫來其他老師後，才將B師與A生分開。

遭到A生毆打後，B師胸骨骨折等，必須要治療3週才能痊癒，精神上也感到巨大痛苦，並向學校請了病假。

而據悉今年初時，B師也曾因管教A生遭到A生攻擊胸部，而在此暴力事件發生後，B師雖遭受暴行，仍希望不要對A生進行懲處，認為懲戒效率不彰，因此學校並沒有召開教權保護委員會。

如今事件曝光後，釜山教育監事河潤秀則是召開記者會，並發表教權保護相關對策。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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