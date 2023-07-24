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英國麥當勞淪淫窟！被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

▲▼速食業龍頭麥當勞的招牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲超過百名英國麥當勞員工發聲指控，公司內部存在性騷擾、性侵、種族歧視與暴力事件。圖非事發店家。（圖／達志影像／美聯社）

文／鏡週刊

英國麥當勞驚爆恐怖的淫亂與職場性霸凌文化，頻頻傳出有上司對員工要求，用性愛做為條件交換所需物品，或是直接對青少年員工與女員工性騷與性侵，以及員工之間濫交等，更爆出其中一間分店，已經有淋病蔓延的問題。

英國《BBC》過去對英國全國麥當勞進行了5個多月的調查，其結果在近日報導出來。BBC調查100多名現任與前任員工的描述，發現麥當勞多家分店存在性侵、性騷、性霸凌、種族歧視、對同性戀歧視等問題。

報導指出，有員工指出，部分在店裡打工的青少年，會受到其他資深店員或上司的惡意性騷。還有員工反映，自己在店內遭到種族歧視，並更進一步遭到性騷擾。另外報告也顯示，有女員工被要求「用性愛換電子菸」，甚至還有上司跟資深員工打賭「看誰先睡到新進員工」。最誇張的是，北愛爾蘭一間分店已經爆出淋病傳播，顯示員工之間存在不正常的性關係，甚至是濫交。

麥當勞的英國與北愛爾蘭地區執行長麥可勞（Alistair Macrow）就強調，公司對於騷擾、霸凌以及歧視絕對是零容忍。麥可勞說，英國的麥當勞員工約有17.7萬人，公司方承諾會給員工們在一個安全、尊重與包容的環境下工作，對於報導的指控，麥可勞表示，公司也會進一步進行調查。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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