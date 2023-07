莫斯科爆巨響！不明無人機「擊中市區大樓」　距俄國防部僅2公里

▲7月24日凌晨,莫斯科2棟建築物被無人機擊中。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

俄國首都莫斯科24日凌晨發出爆炸巨響,2架無人機被攔截後墜落,至少擊中2棟大樓,殘骸散落在市中心的街道上,距離俄國國防部僅約2公里。附近居民也表示,他們睡到一半,被爆炸聲及震動嚇醒。

RT、路透社等外媒報導,莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)在Telegram證實,無人機攻擊發生在凌晨4時左右,2棟非住宅大樓被擊中,但沒有「嚴重損害或傷亡」。

Breaking: Moscow was targeted by a drone attack early this morning.



Debris from the drones was discovered on Komsomolsky Prospekt, and another drone made impact at a business center on Likhachev Street



Video: SHOT Telegram channel pic.twitter.com/GD9OwNzeDf