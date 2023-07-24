澳歌手搭飛機失控毆警　「遭3度電擊」痛爆哀嚎！糗被拖下機逮捕

▲澳洲一名歌手爸爸在飛機上與警方發生肢體衝突，遭連續3次電擊，痛得悽慘大叫。（影片約0:20處）

記者張寧倢／綜合外電報導

現居澳洲墨爾本的蘇丹裔歌手兼音樂製作人穆路（Bolic Malou）今年3月18日搭乘捷星航空（Jetstar）航班時與女友發生酒後爭執，她獲准更換座位。穆路卻為了與女友和孩子坐在一起試圖強行換座位，結果遭警方壓制並用電擊槍連續電擊3次，讓他痛得大叫，製造機上騷亂。如今法院判決他罰款與一年緩刑。

▲當局認為穆路當時處於喝醉狀態，並攻擊執法員警。（示意圖／CFP）

根據澳洲新聞網與、7news報導，事發當天，穆路打算從西澳州搭機返家，在機場航廈就與女友發生爭執與推擠，女友因此向捷星航空的工作人員詢問，她與孩子是否能變更飛機座位，因為她不願再與穆路坐在一起，她的要求也得到批准。

30歲的穆路搭上從珀斯（Perth）飛往墨爾本（Melbourne）的班機後，發現女友和小孩換了座位，他也跟著坐到女友旁邊，並且拒絕站起來重新回到指定的位置上，於是3名澳洲聯邦警察被呼叫來幫忙讓穆路回到座位上，不料，這迅速演變成一場混亂的逮捕場面。一名乘客拍到，穆路與警方在飛機走道上發生肢體衝突，當局認為穆路當時處於喝醉狀態，不但對警察鎖喉、試圖搶走電擊槍，還打傷其他人。

在一陣抗拒中，穆路被警察用電擊槍連續電擊3次，一邊疼痛吼叫，身體一邊發著抖癱軟在附近乘客的椅背上，最後被警察拖下飛機逮捕，遭指控未遵守安全指令與傷害聯邦人員等4項罪名，並在獄中拘留2天。據信，他的女友與孩子目前住在蘇丹。澳洲聯邦警察稱，穆路事件是「西澳州近期以來發生在飛機上最嚴重的事件之一」。

穆路曾對媒體說自己打算提出抗辯，因為他遭遇羞辱性執法，「我感覺自己像隻動物，在一歲的兒子面前，這感受並不是太好。」不過，他背負的指控在20日法庭上被減少至2項，穆路對妨害公務與在飛機上冒犯他人或擾亂秩序造成危險認罪，遭判處1500澳幣（約新台幣3.1萬元）罰款並支付法庭費用，另以2000澳幣（約新台幣4.2萬元）保釋金，獲得為期一年的有條件緩刑。