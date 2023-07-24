紐西蘭司法部長車禍「酒測值超標」拒捕　辭職下台

▲紐西蘭司法部長艾倫24日辭職 。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭司法部長艾倫（Kiri Allan）23日晚間9時許在首都惠靈頓發生車禍，遭控粗心駕駛且拒捕，事後被驗出酒測值超標，一度被拘留在警局4小時才獲釋。到了24日，艾倫道歉辭職下台，仔細思考政治生涯的未來。

衛報報導，艾倫23日晚間9時過後出車禍，酒測值達每公升0.25至0.4毫克之間，警方發出警告函。總理希金斯（Chris Hipkins）表示，已於24日上午與艾倫談過，認定她被控犯有刑事罪行不適合繼續擔任司法部長一職，艾倫同意辭職。

艾倫則表示，對自身行為感到抱歉，仔細思考政治生涯的未來，「近幾周遇到很多屬於個人的問題，我抽出時間來解決，相信可以處理好這些挑戰及當一名部長的壓力，但我昨天的行為顯示出我不OK」。目前艾倫仍是國會議員。

艾倫之前被視為工黨（Labour party）的政治新星，但近期與伴侶分手，也被控與員工關係不佳，過去這段時間以精神健康問題請假。

目前距離紐西蘭大選剩下不到3個月，這是該國涉及部長一連串失誤與醜聞的最新一起事件。依據民調數據，保守反對派已與執政自由派平手，甚至略微領先。