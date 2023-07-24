台裔選美小姐「脫衣獻身」慰勞烏軍　放送雙乳療癒前線士兵

▲台裔美籍選美小姐孔凡佩在烏克蘭前線「獻身」勞軍。（圖／翻攝臉書Fan-Pei Koung，下同。）



記者吳美依／綜合報導

台裔美籍選美小姐孔凡佩（Fan-Pei Koung，音譯）搬到烏克蘭前線擔任志願者，「獻身」撫慰軍心、提振士氣，她也在成人平台OnlyFans經營頻道，向烏軍免費提供情色內容，拍攝題材相當多元，包括發放捐款、餵奶給士兵及志願者等等。

2022年11月，孔凡佩拋下德州休士頓的生活，前往烏西城市利沃夫（Lviv），在婦女避難所及孤兒院擔任志工，但過了一段時間，她希望更貼近前線。2023年2月，她正式搬到烏克蘭，如今在戰火激烈的烏東頓巴斯工作，協助運送物資，學習烏克蘭語，並為說英語的士兵提供情感支持。

孔凡佩在社群媒體發布清涼畫面，包括與武器性感擺拍，或對鏡頭講述第一線情況。她接受《每日野獸》採訪時形容，「大家都派出他們最強最優秀的人，而我則是晃進來說，『嘿，怎麼了，想聊聊嗎？我可以幫你按摩』」，但也坦言失去一部分粉絲，「因為我從一個性感網紅，變成不停談論烏克蘭的性感網紅」。

孔凡佩指出，「人們不會談論交戰國家人民的性需求」。她分享，有一次為英籍國際志願軍成員服務，一聊就是6小時，她擁抱並撫摸對方頭髮後，這名士兵感慨地說，「我覺得自己就像小貓咪一樣珍貴，我已經2年沒有被碰了」。

此外，孔凡佩在烏克蘭也經歷數段親密關係，約會對象包括健身教練、軍方無人機操作員、發電廠員工、資訊官員等等。

孔凡佩以獨特方式支持烏克蘭，但也招致其他人道主義志願者的攻擊，甚至被批評「妳想在亂葬崗拍A片嗎？」不過，她表示非常喜歡與烏克蘭人待在一起，因為烏克蘭人比較會替他人著想，在美國時從未感受過這種體貼對待。