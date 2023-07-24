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日本外務省：福島核廢水「排海」很安全　上傳英文動畫打擊假新聞

▼日本外務省發佈動畫短片，以英文簡單說明福島核電廠核處理水排放入海的原因。

記者羅翊宬／編譯

國際原子能總署（IAEA）在評估報告為日本背書，表示福島第一核電廠含有氚的「核處理水」排海計畫對人體產生的輻射影響輕到足以被忽視、且符合國際安全標準，日本政府表示最快今年8月起執行計畫，引發中國、南韓在野人士和一般民眾的疑慮和不安。對此，日本外務省特別發佈短片，宣稱排海計畫很安全。

根據日媒《讀賣新聞》，自從日本首相岸田文雄透露，最快今年夏季起福島核電廠貯藏的廢水將排放入海，自此之後日本政府便試圖積極和當地民眾、漁民、周遭國家溝通，為了消弭各方疑慮、打擊「假新聞」，日本外務省本月13日、21日在官方YouTube網站上傳兩支短片，以動畫形式說明核處理水排放入海的安全性。

兩支短片分別為1分53秒、1分41秒，內容以動畫形式說明，去除銫、鍶等多種放射性物質的「ALPS（多核素處理系統）處理水」為何安全、為何日本會選擇將核處理水排放入海，以及說明為何除了排海以外並無其他更合適的選擇方案。

▼日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透）

▲▼日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

▲▼IAEA署長葛羅西以「水」稱呼福島核處理水，表示他可以喝、也可在裡面游泳。（圖／路透）

▲IAEA署長葛羅西以「水」稱呼福島核處理水，表示他可以喝、也可在裡面游泳。（圖／路透）

影片還說明，經過多數第三方機構分析淨化處理的效果，以及表示當局計畫將汙染水以海水稀釋100倍以上，而一旦檢測出異常狀況，當局將立刻停止排海計畫。

報導稱，日本政府將福島核電廠核處理水排放入海的計畫招致中國強烈反對，中國甚至將核處理水稱呼為「核汙染水」，至於南韓政府雖然認可日本計畫、表示符合國際標準，但南韓國內卻屢屢傳出引發民眾不安和疑慮的報導，因此未來日本外務省更將針對台灣、中國、南韓釋出以繁體中文、簡體中文、韓文版本的宣傳影片。

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