　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

勇猛女徒手猛推歹徒　從隨機殺人犯「救出男伴」！監視器畫面曝光

▲▼33歲趙姓男性嫌犯，21日下午在首爾市冠岳區新林洞犯下隨機殺人案，導致1死3傷。（圖／達志影像／newscom）

▲33歲趙姓男性嫌犯，18日下午在首爾市冠岳區新林洞犯下隨機殺人案，導致1死3傷。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾地鐵新林站4號出口21日下午爆發隨機殺人案，擁有多項暴力前科的33歲趙姓男子瞄準同性犯案，持刀向其他陌生男子頸部砍去，導致1人死亡、3人重傷。監視器影像曝光，一名勇敢、擁有堅決果敢行動力的女性奮力將趙嫌徒手往外推，驚險救下身旁男子一命。

至於年僅20多歲的死者，雖擁有悲慘、令人感到心酸的身世，卻仍積極正取努力奮鬥、一手養大唯一的弟弟，如今弟弟失去唯一的依靠。

▼趙男在首爾新林洞犯下隨機殺人，監視器畫面跟著曝光。

根據韓媒《MBC News》，趙姓男嫌21日下午在首爾特別市冠岳區新林洞地鐵新林站4號出口附近隨機殺人，監視器畫面錄下驚險的打鬥過程，當時趙男假裝不小心和對向的一對男女情侶相撞，雙方擦肩而過，豈料趙男卻突然轉身、持刀朝該名陌生男子砍下去，男性遭襲擊後暈厥倒地。

正當趙男準備二度靠近該名遭砍的陌生男子時，男子身旁的女子則奮力將趙男往外推，導致趙男頓時往後跌了個踉蹌，趁著趙男跌倒的瞬間，女子旋即帶著男子逃離事發現場，儘管趙男一度想追上去，最後卻停下腳步。

不過這起事件也造成年僅20多歲的男子A某慘死，成為唯一的罹難者。某名自稱是A某堂兄弟姊妹的金姓網友向國會國民同意請願網站發文，為親戚A某的死喊冤，認為趙男根本錯殺毫無一面之緣的好人，還導致A某的弟弟失去唯一的哥哥。

▲▼南韓首爾市冠岳區地鐵新林站4號出口附近爆發隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／CFP）

▲首爾新林洞爆發隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／CFP）

金姓網友表示，其實罹難的A某生前相當乖巧懂事，即便大學修能考試（高三大學入學考試，相當於台灣的學測）已經在倒數，仍然得負責守在癌末媽媽的病榻前，在考試3天前經歷和母親的生離死別，不僅得擔起「家長」責任親自手在靈堂前，還得安慰就讀中學的弟弟。

網友透露，A某的父親長期在國外做生意，然而事業卻並非一帆風順，因此A某得不眠不休、半工半讀，才能賺取並負擔學費和生活費，A某透過努力成功考取位於首爾的大學，最後A某還擔任學生會長，是該屆模範生。

金姓網友補充，然而A某從2019年起身體病況急轉直下，罹患一種不易止血的疾病，即便如此A某仍試圖透過每天努力運動來維持身體健康，就連7月21日事發當天，也是打探月租更便宜的套房，才會前往平常根本不會經過的新林洞，豈料卻遭遇憾事。

金姓網友呼籲司法當局，應該將趙男處以極刑，還給罹難者一個公道。

▲▼一名20多歲年輕男性在首爾地鐵新林洞站4號出口附近遭遇隨機殺人死亡，民眾22日在現場持白菊哀悼。（圖／路透）

▲民眾22日前往現場，獻上白色菊花表示哀悼。（圖／路透）

據悉，針對警方關於犯案動機的提問，趙男竟然冷血表示，「我是一個毫無用處的爛人，我的一生過得非常不幸，因此我也希望其他人能夠和我一樣，嚐盡過著悲慘人生的滋味，我怒氣沖天，才會犯下此案。以前曾幾次和好友去新林洞附近喝酒，我知道那裡很多人，所以才選擇在那犯案。」

►首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍 女逃命喊快關門
►首爾地鐵站爆隨機殺人！他眼紅「瞄準情侶」犯案 1死3傷皆男性

ET快訊
北海道男住旅館「竟成無頭屍」！警逮29歲妙齡女
彈藥庫爆炸2人斷手　「漢光演習」近7年10官兵殉職
「鋼砲杜蘇芮」瞪眼增胖全台炸雨！雨最猛時間曝　2地恐放颱風假
英國麥當勞員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店
黑人「出手換律師了」！15年檢察官背景起底
人妻暈船　「假整形醫」詐40萬、逼上床18次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道男住旅館「竟成無頭屍」！警逮29歲妙齡女　醫師爸也涉案

南韓收到2000件「可疑包裹」造成1700人疏散　中國外交部回應了

整形丟命！俄正妹「找好友動豐臀手術」　10分鐘後慘死手術台

勇猛女徒手猛推歹徒　從隨機殺人犯「救出男伴」！監視器畫面曝光

英國麥當勞淪淫窟！被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

女童送醫43次！　竟是狠母「不給飯吃」詐領百萬保險金

推特Logo真的換了！推文也有新名稱　馬斯克「愛X成痴」歷史曝

美情侶「替人保釋」竟是誘拐犯　3女囚一出獄慘淪賣淫工具

球評直播搖晃踉蹌！當著鏡頭「失去重心」前傾暈厥　現場人員嚇壞

女淪水中箱屍！美佛州、德州「2天發現4包屍塊」　死者身分不明

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

矇眼跳繩10下就給1千？嬤認真「憑感覺殭屍跳」

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

北海道男住旅館「竟成無頭屍」！警逮29歲妙齡女　醫師爸也涉案

南韓收到2000件「可疑包裹」造成1700人疏散　中國外交部回應了

整形丟命！俄正妹「找好友動豐臀手術」　10分鐘後慘死手術台

勇猛女徒手猛推歹徒　從隨機殺人犯「救出男伴」！監視器畫面曝光

英國麥當勞淪淫窟！被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

女童送醫43次！　竟是狠母「不給飯吃」詐領百萬保險金

推特Logo真的換了！推文也有新名稱　馬斯克「愛X成痴」歷史曝

美情侶「替人保釋」竟是誘拐犯　3女囚一出獄慘淪賣淫工具

球評直播搖晃踉蹌！當著鏡頭「失去重心」前傾暈厥　現場人員嚇壞

女淪水中箱屍！美佛州、德州「2天發現4包屍塊」　死者身分不明

醫激推：冷氣開26°C「加1模式」更好睡！冷到抖增罹病風險

陳仕朋119球飆生涯第3場完封勝　丘總：原本想換投

煽動FIFTY FIFTY解約的安成日出事！「造假學歷被抓包」校方證實：沒這人

北海道男住旅館「竟成無頭屍」！警逮29歲妙齡女　醫師爸也涉案

黑人「只告大牙」不告郭源元！　律師解析攻防戰：雙重標準會害了自己

颱風沿海長浪打進港區　台東漁民綁竹筏失足落海

「鋼砲杜蘇芮」瞪眼增胖全台炸雨！雨最猛時間曝　2地區恐放颱風假

彈藥庫爆炸2人斷手　「漢光演習」近7年10官兵殉職

陳仕朋超猛1安打完封勝！個人本季第2場　悍將6比0勝味全

快訊／台中辦公大樓火警！疑丟菸蒂釀禍　消防出動13車39人搶救

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

國際熱門新聞

她用老公好市多會員卡　遭終身禁止入內

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

放送雙乳　台美小姐獻身慰勞烏軍

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

媽帶嬰兒搭飛機！起飛前送200份見面禮

新加坡女大生離奇溺斃花蓮外海

美國CIA認了　在中國情報網遭重創

南韓收2000件可疑包裹　中國外交部回應了

美國升息還沒停！　估本周再升1碼

男帶奶妹看電影佔座位　還打爆對方鼻梁

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

第一家日系合資車廠在中國倒下！　廣汽三菱宣布停產裁員

智商高過愛因斯坦！11歲童162分通過門薩測驗

更多熱門

相關新聞

女童送醫43次　竟是狠母詐領保險金

女童送醫43次　竟是狠母詐領保險金

日本大阪府大東市發生駭人事件，一名8歲女童經常送醫，2018年至今住院高達43次，經調查發現，竟是被母親虐待，長期挨餓、逼迫服用瀉藥，藉此詐領保險金，累計金額高達570萬日元（約新台幣126萬元）。

南韓核電廠停止發電！2號機反應爐異常故障

南韓核電廠停止發電！2號機反應爐異常故障

即／美逃兵生死未卜　聯合國已接洽北韓軍方

即／美逃兵生死未卜　聯合國已接洽北韓軍方

日媒：王毅提議恢復「中日韓」高層交流

日媒：王毅提議恢復「中日韓」高層交流

日本山手線一度全線停駛　影響11萬旅客

日本山手線一度全線停駛　影響11萬旅客

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾新林站新林洞隨機殺人

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

才剛撤告！黑人再戰大牙「提刑事告訴」

快訊／黑人「求償千萬」撤告大牙了！

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

即／漢光演習第1天就出事！彈藥庫爆炸7送醫

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面