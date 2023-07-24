收到2000件「神秘包裹」！南韓外交部要求中國說明　暫與恐攻無關

▲南韓最近傳出收到從中國寄出、途經台灣的來路不明包裹，而這可能是網路賣家用來洗評價的手法之一。（圖／濟州特別自治道廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓從本月21日起開始傳出，從台灣收到大量內容物不明的「神秘包裹」事件，首爾市明洞郵局更因收到類似包裹，而緊急疏散1700人。我國刑事局已經澄清，大部分包裹是從中國以「貨轉郵」海運來台後寄出。對此，南韓外交部研擬透過各領事館，要求中國釐清真相。

根據《韓聯社》，南韓外交部昨（23）日向當地媒體記者傳送訊息，表示對於最近引起全國民眾恐慌的「神秘包裹」事件，目前已透過南韓駐中國公館、領事館等相關外交機構，向中國提出釐清事實、同時做出詳細說明和解釋的要求；對此，中國已經回覆南韓方面的請求，表示會全力配合調查。

20日，南韓蔚山廣域市一處成年人發展遲緩身障人士收容中心的院長，收到疑似經由台灣寄來、含有不明物體的國際包裹，一打開後導致院長和員工共3人出現頭暈、呼吸困難、麻痺等症狀，當局出動警察、消防當局、軍方的生化部隊針對該包裹進行化驗。

從該起事件後至今（24）日上午5時為止，南韓全國統計共出現2141起相關通報案例，其中警方已收回679件包裹進行調查、其餘1462件則為虛驚一場的失誤通報。

南韓郵政事業本部（韓國郵政，科學技術情報通信部下轄機關）24日指出，截至目前為止，並未發現被濫用為恐攻手段的不明物體包裹。

報導指出，近來南韓連續傳出多起收到來路不明的國際包裹，裡頭可能裝有潤唇膏、濕紙巾等廉價物品，甚至還有包裹是空的，這恐怕和「刷單詐欺」（Brushing Scam，亞馬遜刷評詐騙）有關，網路賣家為了洗出好評價，會寫對收件地址、寄給其他未訂購商品的人，對方打開包裹後只能選擇丟棄，而寄件人可以假扮成收件人，在網購賣家洗評價。

由於包裹所內含的物品價值本來就不高，加上運費便宜，因此寄件人可以運用此手法洗出大量的好評。

其實，南韓從去年5月起就有民眾陸續收到從烏茲別克、馬來西亞寄出的不明包裹，包裹多半是空的，去年10月濟州島則是有民眾收到，只裝有透明氣泡膜的包裹。

國外從2020年就傳出相關案例，而南韓更有民眾在網路論壇上發文抱怨，他平均一周就可以收到1至2次來路不明的國際包裹，收件人有時候是配偶、或是子女的名字，不僅難以退貨，甚至就連向客服中心諮詢時，對方也表示針對這類包裹「束手無策」。