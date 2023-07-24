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美軍派出核動力攻擊潛艦「安納波利斯號」　停靠南韓濟州島

▲▼美國洛杉磯級核動力攻擊潛艦「安納波利斯號」今年6月初停靠在日本神奈川縣橫須賀。（圖／達志影像）

▲美國洛杉磯級核動力攻擊潛艦「安納波利斯號」今年6月初停靠在日本神奈川縣橫須賀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國全力加強實踐在《華盛頓宣言》中，對於派遣戰略資產（核潛艦、戰略轟炸機等）、協助南韓應對北韓（朝鮮）核武導彈威脅之承諾，繼戰略核潛艦肯塔基號21日從釜山離開後，才經過短短3天的時間，美國又派遣核動力攻擊潛艦「安納波利斯號」（SSN-760）停靠南韓濟州島。

根據《韓聯社》，南韓海軍今（24）日指出，美國洛杉磯級核動力攻擊潛艦「安納波利斯號」於24日上午停靠南韓濟州島海軍基地，此次停靠目的為裝載履行作戰任務時的軍需物品，「透過此次安納波利斯號停靠濟州，可以強化防禦態勢，而此次也預計實施韓美同盟70周年紀念的交流活動。」

洛杉磯級核動力攻擊潛艦「安納波利斯號」的排水量為6000噸上下、可以搭載130多名船員，不過該艘潛艦並無法掛載核武器。相較之下，本月18至21日停靠釜山的俄亥俄級戰略核潛艦肯塔基號（SSBN-737），則可搭載潛射彈道飛彈（SLBM）UGM-133A三叉戟II型彈道飛彈（三叉戟D5），每枚飛彈又可掛4顆核彈頭。

據悉，安納波利斯號主要執行反艦、反潛任務，是62艘洛杉磯級核動力攻擊潛艦中的第49艘。

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