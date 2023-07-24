希臘野火燒掉飯店1.9萬人狂逃　5歲女童猛問媽：我們會死嗎

▲希臘度假天堂羅德島（Rhodes）野火持續延燒。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘度假天堂羅德島野火持續延燒，當地居民、遊客都在逃命，迄今約有1.9萬人緊急撤離，科孚島（Corfu）也成為最新一個因野火疏散的島嶼。在大火發生前，英國一對夫妻帶著5歲女兒到羅德島度假，準備好好享受10天夢想假期，但如今飯店被大火燒毀只能逃命，女兒甚至問了好幾遍「我們會死掉嗎」，令她的母親相當心碎。

綜合路透、太陽報等報導，英國35歲女子喬安娜休斯（Joanna Hughes）與38歲丈夫喬恩（Jon）花費3600英鎊，19日戴著女兒艾蜜莉亞（Emilia）到希臘羅德島度假，選定在基歐塔里的林多斯帝國渡假飯店住宿10個晚上。但隨著野火延燒，一家三口被迫把個人財物留在飯店房間，緊急撤離逃命，徒步約6.4公里才逃離大火及濃濃黑煙。

喬安娜休斯形容，那感覺就像是在烤箱裡行走，且「女兒說過好幾次『我們會死掉嗎』，這是我很久很久都不會忘記的事情」。在警方協助撤離之下，3人遇到另個家庭，決定一起開車前往機場回家，事後被告知先前住的飯店以及附近其他飯店全被燒毀。

自19日以來，希臘野火延燒情況越來越嚴重，約有1.9萬人連夜從家中及飯店撤離，大火燒掉森林，並蔓延到沿海度假勝地。儘管希臘當局竭盡所能把居民、遊客撤離至安全地帶，但仍有數千名民眾被迫在海灘、街道上過夜。

希臘全國氣溫超過攝氏40度，部分地區大火已經燃燒接近一周。除了羅德島，希臘第二大島艾維亞島（Evia）也出現野火，多個數宅區居民疏散，科孚島同樣也因為野火進行撤離。