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她用老公好市多會員卡　結帳被抓包「遭終身禁止入內」

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國好市多將一名用老公會員卡消費的女子列入黑名單，永遠禁止入內購物。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國零售業巨頭好市多（Costco）的一間賣場日前將一名女性顧客列入黑名單，終身禁止入內（banned）。原因是她被賣場人員抓包使用丈夫名義的會員卡，第一次被發現時已遭到警告，第二次直接被列為黑名單。

根據福斯商業新聞（Fox Business）報導，在加州聖馬刁（San Mateo）從事理財顧問的網紅卡斯提羅（Angelo Castillo）在TikTok影片中透露這件事，他說自己的父親有一張年費60元（約新台幣1890元）的好市多會員卡，這在美國是最低級別的金星會員（Gold Star），而最多只能綁定同一地址的兩人使用，原本是登記父母兩人，但自從他上大學後為了購物方便，就變更成父親與他的名字。

▲▼美國加州男子表示，他的媽媽因為用了爸爸名義的會員卡被永遠禁止進入好市多購物。（圖／翻攝自TikTok／@profitplug）

▲美國加州男子表示，他的媽媽因為用了爸爸名義的會員卡被禁止進入好市多。（圖／翻攝自TikTok／@profitplug）

卡斯提羅說，母親長年都用父親的會員卡在好市多購物，但大約2個月前，母親在自助結帳台刷條碼時，有員工突然跑過來要她出示身分證，在確認與會員卡身分不符後，便告知她「永遠不能再進入好市多」。這段影片上傳至今已超過340萬觀看次數，有網友認為，好市多應該授權會員額外加價新增更多共同用戶，也有人說應該推出家庭會員方案。

好市多在發給福斯新聞的郵件聲明中提到，會員政策沒有改變，結帳時一直都會要求在收銀台出示會員卡，且會員卡不得轉讓，自從擴大自助結帳台以來，公司注意到有非會員者一直在濫用他人的會員卡，而這對支付年費獲得購物權利與低廉定價的會員而言是不公平的，「我們現在要求在自助結帳台也要出示附有照片的會員卡，若沒有照片，就會要求提供有照片的身分證件。」

卡斯提羅表示，家人們沒有對好市多存在任何敵意，也沒有覺得被針對，他們知道是自己理虧，因為好市多一直有這樣的政策，只是現在開始嚴格執行，而媽媽先前已經被當場警告過一次，「我猜她可能忘記了。」

@profitplug

My Mom Got Banned From Costco ????????‍♂️

♬ Quirky - Oleg Kirilkov
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