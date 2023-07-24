　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一年學費10萬錄取率極低！法國政治神童任教長　揭菁英私校面紗

▲▼ 法國教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）。（圖／路透）

▲法國教育部長艾塔爾被法國媒體譽為「政治神童」。（圖／路透）

中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電

法國20日內閣改組，史上最年輕閣員，被媒體稱為「政治神童」的34歲艾塔爾再度晉升，接下教育部長。然其就讀私校的背景遭大力批評，也意外揭開法國低調私校菁英養成的神秘面紗。

法國政府20日宣布改組，其中最引人注目的，便是進入政治叢林舉步維艱的首位非裔教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）被撤換，取而代之的則是被法國媒體譽為「政治神童」的34歲前政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）。

年輕的艾塔爾自初入政壇之際便受人矚目，不僅因外型亮眼，更是因為在媒體前侃侃而談的沈穩從容特質。法國各界一致認為，艾塔爾將是政壇未來數十年不可忽視的冉冉新星。

艾塔爾人生一路開掛，23歲便進入當時左翼社會黨（PS）衛生部長圖雷（Marisol Touraine）的幕僚團隊，成為最年輕的部長級顧問。2016年他押對寶，加入當時總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）剛創立的「前進黨」（En Marche），隔年擔任政黨發言人。

2018年10月，29歲的艾塔爾被任命為國家教育與青年部（即教育部）國務秘書，再次打破紀錄，成為自1958年法國第五共和建立以來最年輕的閣員。

2020年至2022年，他擔任政府門面，稱職地扮演了政府發言人的角色。馬克宏連任後，他首先出任公共帳務部部長，並於一年後以第五共和最年輕教育部長之姿正式接下職位。

除了一路高昇的政治實力外，艾塔爾出任後馬上引發的第一個議題，是他過去就讀的低調上流菁英私立中學「亞爾薩斯學校」（École alsacienne）

其實早在改組名單尚未正式宣布前，外界就對提名艾塔爾的適當性充滿質疑，開啟了「念菁英私校是否適任教育部長」的討論。

面對「私校菁英」不懂公立學校發展困境與一般學子疾苦的批評聲浪，艾塔爾於20日交接教育部長的記者會中直接回覆：「是的，我曾就讀私校。對於父母當時做的選擇，我沒什麼要隱瞞或致歉的。」

暴風眼「亞爾薩斯學校」的真實樣貌隨後也被法媒公開。該校位於巴黎市第6區，為巴黎最貴地段之一，知名校友還包括前衛生部長布辛（Agnes Buzyn）、國際知名律師布蘭柯（Juan Branco）等。

與一般貴族私校不同，亞爾薩斯學校除了菁英主義，更帶有結合布爾喬亞與波希米亞的「布波族」（Bobo）色彩，巧妙地融合了資本主義和藝術文化，培育許多藝術家、記者、律師、政治人物、商界與產業領袖。

記者兼「菁英學校：探查亞爾薩斯」作者布列登尼耶（Lucas Bretonnier）22日在財經媒體「資本」（Capital）專訪中形容它為「魚子醬左派和自由右派的愛校」，在法國教育市場獨樹一格。

學校成立於1874年，當時法國拿破崙三世在普法戰爭中戰敗，洛林（Lorraine）與亞爾薩斯遭普魯士併吞，部分貴族出逃至巴黎。為了以有別於公校與天主教學校的方式教導子女，便自籌開辦從國小到高中的亞爾薩斯學校。

該校基本學費一年3000歐元（約台幣10萬元），錄取率極低，國中部664位報名者中只招收86人。除一般課業外，學生也被培養人文關懷與對藝術的熱愛。瑪利亞．蒙特梭利（Maria Montessori）1920年代更親自到此培訓教師。

布列登尼耶指出，由於背景與教育，該校學生普遍不畏懼權勢和金錢，而充滿自信、能言善道、從容不迫的「酷態度」（coolitude）便是學風之一

另外，艾塔爾在亞爾薩斯中學也結識了學生時期女友，即如今家喻戶曉，並曾受邀至台灣演出的歌唱才女喬伊絲強納森（Joyce Jonathan），「我不知道」（Je ne sais pas）等金曲，許多台灣人也耳熟能詳。

其實法國一直以來都有菁英教育的傳統，總統馬克宏、總理柏納（Élisabeth Borne）等多數政治人物也都出身私立中學，以及專門培育政治、商業領袖的高等學院（grandes écoles）。

然而近年來公立學校資源日益匱乏、教師不足，各級學校「社會混合」的改革目標沒有進展，公私立中學距離越來越遠，才更使得艾塔爾出任教育部長的適切性一時之間備受爭議。

ET快訊
快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」　40歲男北市落網
2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？
颱風假5縣市可能性高！杜蘇芮最新路徑　亞歷媽再遭毀滅性爆料
女排球隊練球　齊齊哈爾體育館坍塌11死
刈包名店檢出「黃麴毒素」超標
何潤東夫妻結束16年異地生活！老婆坦承「生活不能自理」搬到大
答案卷畫「星之卡比」　遭扣1級分　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

戴耳機穿越鐵軌「沒聽到鳴笛」　土耳其18歲妹險被列車撞死

男帶奶妹看電影「霸佔他人座位」　被抓包惱羞成怒！打爆對方鼻梁

印尼渡輪載40旅客沉沒　至少15死19失蹤

敖德薩「聖地教堂」遭砲擊炸毀　釀2死22傷！澤倫斯基誓言報復

收到2000件「神秘包裹」！南韓外交部要求中國說明　暫與恐攻無關

紐西蘭司法部長車禍「酒測值超標」拒捕　辭職下台

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

杜蘇芮最快25日升級「超級颱風」　穿越菲律賓海迅速增強

美國CIA首度承認「在中國情報網遭破壞」　幹員流失

厄瓜多市長遇刺身亡！視察工程遭連開多槍　終年僅38歲

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

戴耳機穿越鐵軌「沒聽到鳴笛」　土耳其18歲妹險被列車撞死

男帶奶妹看電影「霸佔他人座位」　被抓包惱羞成怒！打爆對方鼻梁

印尼渡輪載40旅客沉沒　至少15死19失蹤

敖德薩「聖地教堂」遭砲擊炸毀　釀2死22傷！澤倫斯基誓言報復

收到2000件「神秘包裹」！南韓外交部要求中國說明　暫與恐攻無關

紐西蘭司法部長車禍「酒測值超標」拒捕　辭職下台

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

杜蘇芮最快25日升級「超級颱風」　穿越菲律賓海迅速增強

美國CIA首度承認「在中國情報網遭破壞」　幹員流失

厄瓜多市長遇刺身亡！視察工程遭連開多槍　終年僅38歲

夢想家「台美混血戰將」強勢回歸！　沃克獲2年延長合約

杜蘇芮颱風逼近　林右昌：通報地方加強防颱警戒

侯韓全代會上握手言和　郭台銘民調決定在野布局

戴耳機穿越鐵軌「沒聽到鳴笛」　土耳其18歲妹險被列車撞死

經濟部加工食品業者數位行銷　力拼外銷全球

毛孩「過度喘氣、大量流口水」小心中暑　「5大消暑妙招」學起來

李玟追思會倒數7天！二姊曝重大決定　Bruce被傳將現身致詞

男帶奶妹看電影「霸佔他人座位」　被抓包惱羞成怒！打爆對方鼻梁

郭台銘全代會發文有4戰略考量　學者曝最終結果：保送賴清德

2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？

國際熱門新聞

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

媽帶嬰兒搭飛機！起飛前送200份見面禮

新加坡女大生離奇溺斃花蓮外海

她用老公好市多會員卡　遭終身禁止入內

第一家日系合資車廠在中國倒下！　廣汽三菱宣布停產裁員

智商高過愛因斯坦！11歲童162分通過門薩測驗

被跳蚤咬了一口！35歲壯漢2手1腳慘被截肢

美國升息還沒停！　估本周再升1碼

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

厄瓜多市長遭暗殺　終年僅38歲

美股七巨頭一夜蒸發3463億美元

獨／台旅客目擊大阪電車砍人　4警壓制畫面曝

布林肯：烏克蘭奪回50％土地　反攻仍相當艱難

更多熱門

相關新聞

2023全國運動會倒數100天！

2023全國運動會倒數100天！

2023年全國運動會13日進入百日倒數，台南市長黃偉哲表示市府團隊蓄勢待發，用心籌備兩年的賽事場地，就是為了讓全國運動好手在優質的賽事場地，盡情發揮實力展現運動美學，黃偉哲邀請全國民眾一起來台南為選手們加油，感受精彩的賽事與台南的熱情。

林口掀「立軒迷」風潮　從建築串精緻生活

林口掀「立軒迷」風潮　從建築串精緻生活

補助私校學費　盧秀燕：誰當選總統都該做

補助私校學費　盧秀燕：誰當選總統都該做

私校爆倒閉潮！學者籲教部修改退場條例　放寬董事會改組規定

私校爆倒閉潮！學者籲教部修改退場條例　放寬董事會改組規定

義消林俊良分隊長當選全國救護志工菁英

義消林俊良分隊長當選全國救護志工菁英

關鍵字：

亞爾薩斯學校École alsacienne政治神童艾塔爾Gabriel Attal菁英私校菁英教育

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面