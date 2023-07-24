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鯊魚比恐龍還老1.9億年！盤點6驚人知識　最長壽可活逾400年

▲大白鯊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鯊魚是比恐龍更古老的生物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

今年夏天至今，全球傳出數起鯊魚攻擊人類事件，但數據顯示人類對鯊魚的威脅更大更全面。事實上鯊魚存在於地球上已有幾億年的歷史，甚至比恐龍還要早出現，而且能活上好幾百年，但經過數億年的演化，如今他們正處在滅絕邊緣。

CNN報導，世界上有超過500種鯊魚，最小的侏儒燈籠鯊比人類的手掌還要短，但最大的鯨鯊卻能長到一輛校車的長度。不過存在在地球上數億年的各種鯊魚，數量卻在1970年至2018年間大幅驟減71.1％，鯊魚的存在與知識值得更多人知道，以下整理6點鯊魚不思議。

1.鯊魚能活上好幾百年
鯊魚是世上最長壽的動物之一，格陵蘭鯊則是地球上最長壽的脊椎動物，根據2016年出版的《科學期刊》，格陵蘭鯊平均壽命為272歲，大部分要在150歲時才成年。

▲鯊魚,Blacktip shark,黑鰭鯊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲世上有500多種品種的鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2.鯊魚不只比恐龍老，還比樹更老
目前化石證據已知，最早的鯊魚出現在4.5億年前，而樹木要在3.6億年前才出現，恐龍更得等到2.6億年前才存在於這世界上。換句話說，鯊魚在盤古大陸分裂以前，就已經在海洋中生活。

3.鯊魚其實對環境有益
虎鯊是澳洲海域最主要的掠食者，牠們對生態系統應對極端氣候事件時，可能幫得上忙。鯊魚的獵物包括海龜、海鳥和魟魚，這些獵物通常會比開淺水區，而淺水區通常有豐富的海草，這些海草得以長成叢狀，為較小的魚類和蝦蟹類提供天然的庇護所。

海草會吸收二氧化碳，當這些茂密的海草死亡時，會緩緩飄落海床開始沉積，如此便將體內的二氧化碳帶離循環，一起沉埋在海底。

4.鯊魚懷孕期可以長達3年
一般而言，鯊魚在懷孕11個月至1年後就會生產，但部分鯊魚如皺鰓鯊、姥鯊，懷孕周期甚至超過3年。

▲鯊魚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲姥鯊體型僅次於鯨鯊，懷孕期長達3年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

5.鯊魚沒有聲音
鯊魚不像鯨魚和海豚能以各自頻率發出聲音，事實上鯊魚完全沒有發聲的器官，牠們是沉默的生物。至於鯊魚溝通的方式，通常會透過身體語言，例如擺動身體、開闔下巴，以及之字形游動。

6.鯊魚可以偵測到電流
不同於人類的五感，鯊魚演化成擁有第六個感官，使得牠們可以感受得到奈米級的電流，幫助他們在海中定位，並且有效率地找出躲起來的獵物。

由於第六感，鯊魚會在海中獵殺生病和虛弱的動物，對於保持海底生態系統的整體健康扮演著至關重要的角色。

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